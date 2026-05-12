В Унече Брянской области открыт новый спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив»
8 мая в Унече состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном «Локомотив». Спортивное сооружение построено в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».
Свои навыки гостям мероприятия продемонстрировали воспитанники секции дзюдо (тренер Виктор Хотеенков). Современные возможности комплекса — это начало нового этапа развития физической культуры и спорта в Унечском районе. Тренерский состав и спортсмены получили уникальные условия для качественного роста своих достижений и результатов. Свои умения и навыки участникам мероприятия продемонстрировали воспитанники спортивной школы «Электрон» и образовательных учреждений района.
