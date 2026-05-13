Первая АЭС Бангладеш на финишной прямой: завершена загрузка топлива в реактор
На строящейся АЭС «Руппур» (генеральный проектировщик и подрядчик — Инжиниринговый дивизион «Росатома») завершена загрузка свежего ядерного топлива в реактор энергоблока № 1. Процесс начался 28 апреля 2026 года. В активную зону последовательно загрузили 163 тепловыделяющие сборки, изготовленные в России на Новосибирском заводе химконцентратов (предприятие Топливного дивизиона «Росатома»). Загрузка топлива стала одним из ключевых этапов подготовки блока к энергопуску.
В ближайшее время реактор выведут на минимально контролируемый уровень мощности, затем мощность начнут постепенно повышать. Эти работы предшествуют энергетическому пуску и опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1 АЭС «Руппур».
«Работы проведены в строгом соответствии с программой первой загрузки активной зоны реактора, технологическим регламентом и нормами безопасности в области использования атомной энергии. Следующий этап — установка верхнего блока реактора с подключением всех необходимых систем внутриреакторного контроля, — рассказал вице-президент АО „Атомстройэкспорт“ по проектам в Бангладеш Алексей Дерий. — В дальнейшем мы проведем сотни тестирований для подтверждения надежной и безопасной работы всех технологических систем».
АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от Дакки. Генеральный контракт подписан в декабре 2015 года. Реакторы ВВЭР-1200 — это эволюционный проект поколения III+, полностью соответствующий международным стандартам безопасности. На данный момент эксплуатируются шесть энергоблоков на их базе: четыре в России и два в Беларуси. Активное строительство по российской технологии ведётся в Египте, Венгрии, Турции, Китае, а также ведутся изыскательские работы в Казахстане.
