Российский лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» (оснащён отечественным двигателем ВК-800 и винтом АВ-901) продолжает лётные испытания. На аэродроме Уральского завода гражданской авиации состоялся контрольный полёт борта типовой конструкции — машину подняли в воздух с новыми измерительными средствами на борту.

Полёт продлился 15 минут на высоте 300 метров. Лётчик-испытатель доложил: всё прошло по заданию, замечаний нет.

Этому этапу предшествовала наземная подготовка. Инженеры проверили кабельную сеть, оценили соответствие монтажа требованиям, выполнили частотные испытания. На самолёт установили дополнительные датчики для регистрации параметров полёта и работы систем. Также провели проверки вибрационных нагрузок на трубопроводы двигателя.

Контрольные полёты в рамках предварительных испытаний позволяют оценить функционирование всех систем самолёта. Следующий шаг — сертификационные летные испытания, где эксперты сертификационных центров и Авиарегистра будут проверять соответствие «Байкала» нормам безопасности. Если всё пройдёт успешно, самолёт допустят к эксплуатации, рассказали в УЗГА.

ЛМС-901 «Байкал» — лёгкий многоцелевой самолёт для местных воздушных линий. Он способен перевозить до 9 пассажиров либо до 1500 кг груза. Максимальная дальность — 1500 км, крейсерская скорость — 250 км/ч. По оценкам разработчиков, все системы работают в штатном режиме, а двигатель демонстрирует высокую надёжность. Это позволяет уверенно двигаться к сертификации и серийному производству.