MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте вчера 32
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Завершилось строительство второго парома проекта ТМТ.250-03

Под техническим наблюдением Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества завершается строительство второго несамоходного грузопассажирского парома проекта ТМТ.250-03. Об этом сообщает пресс-служба РКО.

Назначением судна является перевозка пассажиров, палубных грузов и техники с нагрузкой на заднюю двускатную ось не более 9 тонн, говорится в сообщении РКО.

Технические характеристики проекта ТМТ.250-03:

Длина 46,8 метра

Ширина 8,16 метраи

Высота борта 2 метра

Валовая вместимость 241 т

Дедвейт 250 т

Пассажировместимость 30 человек

Класс судов РКО Р1,2(лёд 30)

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: paluba.media

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт