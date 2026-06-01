Завершилось строительство второго парома проекта ТМТ.250-03
Под техническим наблюдением Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества завершается строительство второго несамоходного грузопассажирского парома проекта ТМТ.250-03. Об этом сообщает пресс-служба РКО.
Назначением судна является перевозка пассажиров, палубных грузов и техники с нагрузкой на заднюю двускатную ось не более 9 тонн, говорится в сообщении РКО.
Технические характеристики проекта ТМТ.250-03:
Длина 46,8 метра
Ширина 8,16 метраи
Высота борта 2 метра
Валовая вместимость 241 т
Дедвейт 250 т
Пассажировместимость 30 человек
Класс судов РКО Р1,2(лёд 30)
