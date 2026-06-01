Петербургский завод «Силовые машины» завершил работы над очередной ГТЭ-170. Агрегат уже погрузили на платформы, и состав взял курс на Дальний Восток — впереди почти 11 тысяч километров пути.

Это вторая турбина для Хабаровской ТЭЦ-4. Станцию возводят в рамках федеральной программы развития энергетики на Дальнем Востоке. После пуска она должна заместить выбывающие мощности старейшей в регионе Хабаровской ТЭЦ-1. Новая станция сможет выдавать 410 МВт электрической и 1389 Гкал тепловой энергии в час, рассказали в Силовых Машинах.

В основе объекта — современный парогазовый цикл. Турбины — российские, производства «Силовых машин». Газ — природный. Шеф-монтаж и наладку оборудования будут вести специалисты завода-изготовителя.