На «Метмаше» открылся новый производственный участок по выпуску крупногабаритных гребных валов
Открылся новый производственный участок по выпуску крупногабаритных гребных валов на Борском заводе металлургии и машиностроения «Метмаш».
Общий объем инвестиций в технологическое перевооружение превышает 1 миллиард рублей.
В настоящий момент российское предприятие осваивает серийное производство крупногабаритных гребных валов (длиной до 14 м и массой до 15 тонн) для оборудования отечественных судов речного и морского флота.
На новом производственном участке установлено современное специализированное металлорежущее оборудование с системой ЧПУ. На крупногабаритном токарном станке выполняется обработка наружной поверхности валовой заготовки. Затем с помощью станка глубокого сверления на ней создаются отверстия с высоким отношением длины к диаметру.
Станок обеспечивает высокую точность размеров, прямолинейность оси отверстия и хорошее качество поверхности. В комплексе данное оборудование дает возможность серийно производить крупногабаритные гребные валы для нужд российских судостроителей.
Открытие нового участка по выпуску такой продукции — первый этап в осуществлении масштабного проекта по организации серийного производства валопроводов (валовых линий в сборе).
