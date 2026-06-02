Открылся новый производственный участок по выпуску крупногабаритных гребных валов на Борском заводе металлургии и машиностроения «Метмаш».

Общий объем инвестиций в технологическое перевооружение превышает 1 миллиард рублей.

В настоящий момент российское предприятие осваивает серийное производство крупногабаритных гребных валов (длиной до 14 м и массой до 15 тонн) для оборудования отечественных судов речного и морского флота.

На новом производственном участке установлено современное специализированное металлорежущее оборудование с системой ЧПУ. На крупногабаритном токарном станке выполняется обработка наружной поверхности валовой заготовки. Затем с помощью станка глубокого сверления на ней создаются отверстия с высоким отношением длины к диаметру.

Станок обеспечивает высокую точность размеров, прямолинейность оси отверстия и хорошее качество поверхности. В комплексе данное оборудование дает возможность серийно производить крупногабаритные гребные валы для нужд российских судостроителей.

Открытие нового участка по выпуску такой продукции — первый этап в осуществлении масштабного проекта по организации серийного производства валопроводов (валовых линий в сборе).

https://rs-clas...ritnykh-grebny/