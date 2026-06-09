В России впервые создали цифровую систему управления жизненным циклом беспилотников. Она называется «СТАР БАС», разработали её «РТ-Проектные технологии» (входят в Ростех) совместно с компанией «Цифропорт». Раньше такие комплексы сопровождения были только в большой пилотируемой авиации, для дронов на российском рынке их не существовало.

" На начало этого года в России было зарегистрировано уже более 145 тысяч беспилотных воздушных судов. При этом 99% эксплуатантов дронов до сих пор управляют их жизненным циклом через Excel и бумажные журналы, а нередко совсем пренебрегают таким контролем. Это приводит к простоям аппаратов, их поломкам и потерям, то есть создает прямые риски. Платформа «СТАР БАС» в рамках пилотной эксплуатации была опробована на парке из 50 дронов пяти разных типов. Система сокращает простои на 60%, повышает готовность парка до 95-98% и окупается за 6-12 месяцев", — отметил генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуй

Платформа может одновременно работать с сотнями дронов — от маленьких мультикоптеров до дорогих тяжёлых беспилотников самолётного типа. На каждый аппарат заводится цифровой паспорт, куда попадает вся история полётов, поломки, ремонты, замены узлов. Система сама рассчитывает сроки обслуживания на основе реального налёта и регламентов. А блок предиктивной аналитики на базе искусственного интеллекта предсказывает отказы компонентов за две-три недели до того, как они случится.

Она умеет анализировать отказы по конкретному производителю деталей, агрегатов и самих беспилотников, а также вести эксплуатационную статистику по пилотам-операторам. Для учебных центров и подразделений предусмотрен учёт выдачи и возврата дронов с персональной статистикой по каждому пилоту. Склад запчастей находится под автоматическим контролем, а подготовка отчётов для руководства занимает не больше двух минут.

Кроме того, система накапливает статистику по парку в целом: выявляет самые надёжные и самые проблемные модели, узлы и компоненты — двигатели, подвесы, аккумуляторы. На основе этих данных платформа прогнозирует спрос на запчасти и ремонты, автоматизируя процесс закупок. Также она может снимать данные с датчиков, установленных на сами дроны, которые передают показатели работы элементов беспилотника.

«СТАР БАС» существует в виде десктопного и веб-приложения. Также сделана основа для мобильного приложения — её можно доработать под требования конкретного заказчика. Платформа интегрируется с 1С и другими программами планирования ресурсов. Для сервисных центров предусмотрена возможность принимать заявки на ремонт от сторонних владельцев дронов, формировать карты-наряды и отчёты для клиентов, не смешивая эти задачи с обслуживанием собственного парка.

Сейчас заключено партнёрское соглашение с производителем беспилотников «Летающие машины Тюринга». Их аппараты будут подключать к «СТАР БАС» по пробной подписке. В 2026 году планируется обслуживать таким образом около 50 дронов.