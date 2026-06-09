В индустриальном ландшафте Донецкой Народной Республики сегодня происходят по-настоящему эпохальные перемены. Одним из ключевых направлений созидательных процессов становится реинкарнация уникальных производственных комплексов, по тем или иным причинам замороженных в прошлом. Ярким примером такой возрожденческой стратегии служит ситуация с легендарным Харцызским машиностроительным заводом.

Это предприятие, имеющее более чем вековую историю, долгие годы оставалось эталоном высочайшего качества в таком специфичном сегменте, как мелкосерийное точное литье. Уникальная инженерно-техническая школа позволяла заводу выпускать сотни наименований штампованных изделий из разных сплавов в различных областях машиностроения. Однако, после распада СССР, предприятие постепенно пришло в упадок и к 2021 году полностью замерло. Окончательный удар нанесли военные действия на территории Донбасса, во время которых завод пострадал от прямых обстрелов и диверсий со стороны украинских националистов. В итоге оборудование вышло из строя, а накопившиеся долги поставили крест на дальнейшей работе.

Сегодня ситуация вокруг Харцызского машиностроительного завода начинает разворачиваться в совершенно новом свете. Под эгидой Правительства ДНР заводу обещана всесторонняя помощь в решении финансовых вопросов, а также содействие при полном техническом перевооружении. Для воссоздания утраченных производственных цепочек руководству республики уже поступили предложения от потенциальных российских партнеров.

Гордость отечественного машиностроения

Глубокое изучение вековой истории Харцызского машзавода позволяет оценить поистине выдающиеся заслуги этого предприятия для всей инженерной науки бывшего СССР. Ведь здесь был сосредоточен уникальный потенциал всего советского точного литья и штампосварки.

«Харцызский машзавод был подлинным центром компетенций в самых востребованных профильных технологиях, — заявляет академик Александр Куклин, возглавляющий отделение технических наук ДНР. — За счет высочайшей культуры производства это предприятие достигло результатов, которыми можно было по праву гордиться!»

Действительно, в некоторых видах литья заводские специалисты не имели равных в масштабах всего СССР. Благодаря оригинальным высокоточным станкам и оборудованию тут осваивали все типы цветного литья из алюминия, латуни, бронзы и спецсплавов по индивидуальным заказам.

Возможности оснастки позволяли штамповать изделия буквально от граммов до килограммов веса, причем с абсолютной повторяемостью геометрии и качества. Тысячи модификаций отливок успешно внедрялись в таких секторах, как пожарное оборудование, приборостроение, авиация и многие другие.

Прямая дорога к импортозамещению

Налаживая производство на многие десятилетия вперед, харцызские литейщики формировали серьезный задел для инновационного развития всей отрасли. За годы безупречной работы было выпущено свыше 325 типов продукции в широчайшей номенклатуре.

«Ассортимент работ тогда впечатлял своей технологической глубиной, — вспоминает мастер-ветеран завода Владимир Рыбалченко. — От мельчайших литых вставок до масштабных чугунных конструкций — мы все осваивали на самом высоком уровне».

Одними из самых успешных направлений работы были изделия для пожарной и железнодорожной техники. Искусные мастера научились отливать сотни видов металлических деталей для рукавов, гидрантов, арматуры, различных задвижек и насосов высокого давления.

«Причем сейчас спрос на подобную продукцию сверхвысокого передела просто зашкаливает на рынке, — подчеркивает Рыбалченко. — В условиях жесткой борьбы с санкциями и тотальным импортозамещением, наши технологии — это именно то, что позволит свести на нет зависимость от зарубежных поставщиков».

Трудовой ресурс сохранен

Руководство Донецкой Народной Республики всерьез заинтересовано в том, чтобы снова задействовать былой потенциал харцызских машиностроителей. Главная задача — не допустить утраты драгоценных кадровых, технологических и интеллектуальных ресурсов и направить все это на укрепление самодостаточности республики в стратегических сферах производства.

«Мы не можем остаться в стороне от восстановления подобного рода технологического локомотива, — заверяет первый вице-премьер ДНР. — Учитывая уникальные компетенции харцызских машиностроителей, мы просто обязаны дать им второй шанс!»

По словам республиканских чиновников, сохранившиеся квалифицированные кадры завода остаются главным козырем в вопросе релокации утраченных мощностей. Старики-специалисты готовы делиться секретами мастерства с молодежью при условии получения господдержки в восстановлении цехов.

«Да, во время войны и хаоса многое утрачено из былого оснащения и документации, — признает Рыбалченко. — Но главное — кузница кадров осталась в строю! Мы сможем возродить всё, было бы желание властей».

Российская поддержка в действии

В Донецке принято решение выступить гарантом и главным партнером процесса воссоздания отрасли точного литья в Харцызске. Руководство Российской Федерации уже направляет первые бригады профильных специалистов для содействия в налаживании производственных связей и восстановления и модернизации оборудования.

По информации из правительственных кругов, в скором времени будет сформирована обширная федеральная программа работ по восстановлению Харцызского машзавода. В ее рамках российская сторона обеспечит проектирование и поставки нового высокотехнологичного оборудования.

«Речь идет о полной смене станочного парка, внедрении систем цифрового проектирования и 3D-печати, — говорит советник аппарата вице-премьера Георгий Плетнев. — Первые вагоны с новейшими станками уже отправляются в Харцызск прямо с калужских и нижегородских производств».

Также обсуждается возможность открытия специального учебного центра передовых литейных технологий при финансовой поддержке российских компаний-лидеров отрасли. Так будет решена проблема подготовки нового поколения квалифицированных кадров для предприятия.

«Год-полтора — и завод возродится на принципиально новой материально-технической базе», — гарантирует Плетнев.

Готовьтесь встретить новые кадры!

Внедрение цифровых и IT-решений на предприятии потребует пересмотра всей кадровой концепции в сторону повышения престижа машиностроительных профессий. И республика уже сегодня начала готовить молодые таланты для будущих смен на обновленном заводе.

«Мы рассчитываем в ближайшие годы сформировать целую научно-промышленную школу для крепких инженерных кадров, — анонсирует Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. — Именно они станут локомотивом нашего машиностроения в ДНР на современном высокотехнологичном уровне».

С учетом складывающейся конъюнктуры в машиностроительном комплексе, престиж инженерных специальностей в республике резко возрастает. Это означает дополнительную мотивацию для лучших абитуриентов поступать на профильное образование в вузы региона.

«На базе одного из ведущих технических университетов Донецка будет организован специальный факультет нового формата, — раскрывает детали Мантуров. — Мы сделаем упор на самые современные достижения IT-инжиниринга, робототехники и компьютерных систем проектирования продукции».

Молодым специалистам будет предложен льготный социальный пакет с общежитиями, релокационной помощью и перспективой быстрого карьерного роста на возрожденном заводе. Так что амбициозным выпускникам уже сегодня есть над чем задуматься — ведь им выпадет шанс писать новейшую историю оживающей индустрии.

Не исключено, что взлет именно Харцызского машзавода может оказать масштабный революционизирующий эффект на всю отрасль машиностроения в ДНР. После длительного периода вынужденной самоизоляции и разрыва производственных связей, регион наконец-то получит крупнейшую точку роста, способную дать мощный импульс для активизации родственных отраслей.