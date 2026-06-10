На ЛОМО (входит в концерн «Калашников») запустили в работу новые вибростенды российского производства. Оборудование уже прошло все необходимые проверки на соответствие техническим требованиям, имеет сертификаты и разрешительные документы.

Старые стенды выработали свой ресурс, и их решили заменить на отечественные. Под новое оборудование специально отремонтировали помещение — на предприятии подходят к модернизации комплексно, обновляя не только станки, но и производственную инфраструктуру.

Вибростенды позволяют моделировать реальные вибрационные нагрузки прямо в лабораторных условиях. С их помощью можно тестировать продукцию, находить скрытые дефекты и подтверждать, что она соответствует отраслевым стандартам, рассказали в Концерне.