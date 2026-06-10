ЛОМО заменило выработавшие ресурс вибростенды новыми российскими
На ЛОМО (входит в концерн «Калашников») запустили в работу новые вибростенды российского производства. Оборудование уже прошло все необходимые проверки на соответствие техническим требованиям, имеет сертификаты и разрешительные документы.
Старые стенды выработали свой ресурс, и их решили заменить на отечественные. Под новое оборудование специально отремонтировали помещение — на предприятии подходят к модернизации комплексно, обновляя не только станки, но и производственную инфраструктуру.
Вибростенды позволяют моделировать реальные вибрационные нагрузки прямо в лабораторных условиях. С их помощью можно тестировать продукцию, находить скрытые дефекты и подтверждать, что она соответствует отраслевым стандартам, рассказали в Концерне.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1