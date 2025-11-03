Производство ЛОМО получило новые установки для высокоточной оптики
ЛОМО продолжает обновлять свои цеха. На производстве появились новые малые вакуумные установки — они уже работают и наносят интерференционные покрытия на оптические детали.
Эти установки производительнее старых моделей и позволяют применять более современные технологии. Главное их преимущество — возможность полной автоматизации процесса: теперь операторам не нужно постоянно контролировать каждый этап, рассказали в Калашникове.
На практике это значит, что продукция становится качественнее, а производство — эффективнее. Для ЛОМО такие точечные улучшения — не разовые акции, а часть системной работы по модернизации всего предприятия. Завод планомерно обновляет оборудование, сохраняя статус ведущего производителя оптики в России.
