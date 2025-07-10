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Nelton 10 июля 2025, 18:52 22 Производство

ЛОМО запустило новый участок сборки эндоскопов

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 © cdn.ixbt.site

АО «ЛОМО» (концерн «Калашников») ввело в эксплуатацию новый участок сборки эндоскопов. Он полностью соответствует современным требованиям эргономики и технологической эффективности. Работы по реконструкции помещения, обновлению освещения, установке мебели и рабочей техники завершены, специалисты приступили к процессу сборки изделий. С учетом существующих стандартов в области медицинского приборостроения участок способен обеспечить сборку гибких медицинских эндоскопов с волоконной оптикой, а также гибких медицинских видеоэндоскопов (гастроскопов, колоноскопов, бронхоскопов). На предприятии продолжается модернизация всей производственной части — закупается оборудование, идет обновление и ремонт в помещениях.

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Источник: kalashnikovgroup.ru

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Калашников, ЛОМО, эндоскопы
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