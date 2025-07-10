ЛОМО запустило новый участок сборки эндоскопов

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АО «ЛОМО» (концерн «Калашников») ввело в эксплуатацию новый участок сборки эндоскопов. Он полностью соответствует современным требованиям эргономики и технологической эффективности. Работы по реконструкции помещения, обновлению освещения, установке мебели и рабочей техники завершены, специалисты приступили к процессу сборки изделий. С учетом существующих стандартов в области медицинского приборостроения участок способен обеспечить сборку гибких медицинских эндоскопов с волоконной оптикой, а также гибких медицинских видеоэндоскопов (гастроскопов, колоноскопов, бронхоскопов). На предприятии продолжается модернизация всей производственной части — закупается оборудование, идет обновление и ремонт в помещениях.

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