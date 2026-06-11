Впервые со времен СССР в Харцызске осуществлена модернизация очистных сооружений
На Харцызском комплексе очистных сооружений на первом этапе была восстановлена механическая фильтрация сточных вод. Это дало временное «окно» для осуществления модернизации комплекса. На втором этапе построили электролизную гипохлоритную станцию. Теперь сточные воды обеззараживаются по российским стандартам — без применения жидкого хлора. Завершены пусконаладочные работы, установка введена в рабочий режим. Это позволило отказаться от жидкого хлора и обеспечить безопасную работу персонала очистных сооружений.
Строительство станции и монтаж оборудования продолжались 2,5 месяца. Работы проводили специалисты из Нижнего Новгорода. Обеззараживание стоков гипохлоритом натрия производится на завершающем этапе очистки. В окружающей среде гипохлорит натрия распадается на поваренную соль, воду и кислород. Он не наносит вреда окружающей среде в отличие от жидкого хлора, который образовывает токсичные соединения и, проникая в водоемы, накапливается водорослях и иле. Оттуда, по пищевой цепочке, опасные вещества могли попадать в организм человека.
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