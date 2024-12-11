В Солнечногорске открыли новое производство водоочистного оборудования

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Компания ООО «НПО Экосистема» завершила реализацию инвестиционного проекта по расширению производства водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных нужд. Производственный комплекс построен на участке, переданном инвестору по программе «Земля за 1 рубль», в Солнечногорском г. о. Подмосковья. Соответствующее разрешение на ввод уже получено компанией. О запуске нового предприятия.

Компания ООО «НПО Экосистема» завершила реализацию инвестиционного проекта по расширению производства водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных нужд. Производственный комплекс построен на участке, переданном инвестору по программе «Земля за 1 рубль», в Солнечногорском г. о. Подмосковья. Соответствующее разрешение на ввод уже получено компанией.

Очередной импортозамещающий проект реализован в Подмосковье при поддержке регионального правительства. Компания «НПО Экосистема» инвестировала около 140 млн рублей в строительство нового производственного комплекса по выпуску водоочистного оборудования на участке, переданном инвестору в аренду по льготной ставке за 1 руль в год.

ООО «НПО Экосистема» работает в Подмосковье с 2011 года, а завод в Солнечногорске существует с 2019 года. 10 тыс. кв.м производственных площадей расположены на территории общей площадью в 13 га. Новый комплекс позволит компании увеличить производственную мощность и создать порядка 80 новых рабочих мест.

«Компания ООО „НПО Экосистема“ постоянно развивается и расширяет производственные линейки и ассортимент оборудования. Мы давно испытывали дефицит производственных площадей. Теперь, благодаря региональной программе „Земля за 1 рубль“, в кратчайшие сроки мы построили новый цех сборки и контрольно-пропускной пункт. Таким образом, нам удалось значительно увеличить объем выпускаемой продукции, расширить структуру компании и нанять дополнительный персонал», — отметил генеральный директор ООО «НПО Экосистема» Андрей Дорошенко.

Сегодня очистные сооружения «НПО Экосистема» эксплуатируются в более чем 80 регионах России, а также поставляются в страны ближнего зарубежья.

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