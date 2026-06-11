Конструкторское бюро «Малахит» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) спроектировало малую подводную лодку прибрежного действия «Сервал». Она предназначена для работы в прибрежной и ближней морской зоне.

Главная особенность проекта — воздухонезависимая энергетическая установка. Это газотурбинный двигатель замкнутого цикла, который работает на обычном дизельном топливе и под водой, и на поверхности. Окислителем служит криогенный кислород. Благодаря этому «Сервал» способен непрерывно идти под водой до 1200 миль.

По боевым возможностям лодка может наносить удары по береговым объектам, уничтожать надводные корабли и подводные лодки, вести скрытое патрулирование и ставить минные заграждения.

В проекте реализован сменно-модульный принцип формирования нагрузки. Это позволяет менять состав вооружения в зависимости от задач. Арсенал включает торпеды, ракеты и мины калибра 533 мм, рассказали в ОСК.

Впервые «Сервал» показали публике на Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026» в Кронштадте.