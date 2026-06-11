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1 день назад 1074
Bionysheva_Elena Перспективные разработки, НИОКРы, изобретения

Газ под водой и сменные модули: «Малахит» спроектировал подлодку «Сервал» для прибрежной зоны⁠⁠

© t.me

Конструкторское бюро «Малахит» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) спроектировало малую подводную лодку прибрежного действия «Сервал». Она предназначена для работы в прибрежной и ближней морской зоне.

Главная особенность проекта — воздухонезависимая энергетическая установка. Это газотурбинный двигатель замкнутого цикла, который работает на обычном дизельном топливе и под водой, и на поверхности. Окислителем служит криогенный кислород. Благодаря этому «Сервал» способен непрерывно идти под водой до 1200 миль.

По боевым возможностям лодка может наносить удары по береговым объектам, уничтожать надводные корабли и подводные лодки, вести скрытое патрулирование и ставить минные заграждения.

В проекте реализован сменно-модульный принцип формирования нагрузки. Это позволяет менять состав вооружения в зависимости от задач. Арсенал включает торпеды, ракеты и мины калибра 533 мм, рассказали в ОСК.

Впервые «Сервал» показали публике на Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026» в Кронштадте.

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Источник: t.me

Комментарии 5

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  • Нет аватара exVHM.ru11.06.26 08:56:24

    Странно. Лет 10 назад прорабатывалась ВНЭУ на СПГ и сжиженном кислороде…

    #1317584
  • Badassgoliath Badassgoliath11.06.26 09:41:59

    Ну допустим кислород можно везти с собой. А выхлоп от работы турбины куда под водой девать?

    #1317591
    • Нет аватара DimaY11.06.26 10:41:42

      Охлаждается до конденсации. Воду за борт, жидкий углекислый газ сбрасывается при всплытии.

      #1317598
      • Нет аватара exVHM.ru11.06.26 14:09:30

        все так (только в жидкой или твердой форме там СО2 — я не уверен).

        #1317629
        • Нет аватара DimaY11.06.26 15:00:07

          Вот это не сообщают, это зависит от конкретного конструктивного решения, если чисто конденсация при низкой температуре, то может сухой лед. Если охлаждение со сжатием, то скорее в жидкой форме. Вряд ли будут конкретику выкладывать. Но сброс на поверхности быстрее удобней осуществлять из жидкой формы. Только подогрев зоны выброса. А сухой лед надо греть всю массу. С другой стороны для жидкой формы нужны баллоны под давлением, для сухого льда дьюар с доп охладителем. Не могу сказать, что лучше.

          #1317632