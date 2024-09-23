На АСЗ успешно провели испытания понтонов для аварийно-спасательного судна «Керченский пролив»

Специалисты монтажно-сдаточного цеха Амурского судостроительного завода ОСК успешно провели испытания носового и кормового понтонов, предназначенных для доставки на сдаточную базу заказа № 360 — многофункционального аварийно-спасательного судна ледового плавания мощностью 7 МВт «Керченский пролив».

Оба понтона, носовой и кормовой, были спроектированы в Санкт-Петербурге ООО «Энергоэффективность» и построены на АСЗ. Понтоны будут приварены к корпусу судна непосредственно на воде.

Прочность и остойчивость понтонов обеспечивают безопасную транспортировку заказа на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке.

Тем временем на аварийно-спасательном судне завершаются работы по сдаче готовых цистерн, а также проводятся испытания цистерн и сухих отсеков.

Заказчику и Регистру уже предъявлены работы по монтажу и испытаниям топливной системы и общей системы пожаротушения. Также готовятся к сдаче работы по установке изоляции в надстройке с последующей передачей помещений под зашивку, которую будут выполнять специалисты контрагентской организации.

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