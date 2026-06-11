Защитит небо и землю: «Алмаз-Антей» создал новую станцию мини-ПВО «Сокол»
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые презентовал новую радиолокационную станцию «Сокол», способную перехватить одновременно до 50 беспилотников. Разработку представили в рамках военно-морского салона «Флот-2026».
РЛСИсточник изображения Виталий Кузьмин
Ключевая особенность «Сокола» в сравнении с аналогами — наличие функции ПВО, а также одновременное сопровождение надводных и наземных целей.
Система может обнаружить FPV-дрон на дальности 2 км, беспилотники самолётного типа — на дистанции 5 км, и способна одновременно вести наблюдение за 50 беспилотниками.Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
«Сокол» также оказался меньшего размера и дешевле конкурентов и питается от обычной сети 220 В.
Также в России развивается лазерная система противовоздушной обороны «Посох». Комплекс работает путём физического воздействия на БПЛА на основе технологии сфокусированного иттербиевого излучения. Изначально установка поражала дроны на расстоянии 700 м, а затем дальность увеличилась до 1 км.
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