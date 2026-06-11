Концерн ОСК «Электроприбор» представил на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» перископный комплекс, обновленную линейку судовых навигационных приборов и другие технические новинки. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе корпорации. В настоящее время предприятие является единственным в стране разработчиком и производителем многоканальных оптико-электронных перископных комплексов. Концерн серийно производит унифицированный перископный комплекс «Парус-98Э», который поставляется на все строящиеся и модернизируемые подводные лодки. Комплекс имеет в своем составе не только командирский перископ, но и так называемую оптронную мачту, не проникающую в прочный корпус подводной лодки.

«Парус-98Э» обеспечивает наблюдение за надводной обстановкой в различных диапазонах (телевизионный, инфракрасный и тепловизионный), определение дистанции до цели с использованием лазерного дальномера, прием сигналов глобальных спутниковых навигационных систем, определение направления на источники радиочастотных излучений и поиск надводных и воздушных целей по радиочастотному излучению.На салоне «Флот-2026» впервые продемонстрирован перископный комплекс «Парус‑98Э» в полном составе из двух перископов разного типа. Концерн представил обновлённый командирский перископ, сочетающий в одном изделии оптический и телевизионный каналы высокого разрешения. Оптический канал является энергонезависимым, благодаря чему обеспечивает возможность обзора горизонта даже при обесточивании комплекса.Помимо этого, «Электроприбор» демонстрирует обновлённый главный магнитный компас «Азимут-КМ05Д», предназначенный для эксплуатации во всех районах плавания, в том числе, в зонах высоких широт с горизонтальной составляющей магнитного поля более 3 мкТл, что для северных районов соответствует 84°N. Компас выпускается в базовом и высокоширотном исполнении (с системой гироскопической коррекции курса).Комплектация с датчиком гироскопической коррекции востребована, прежде всего, на судах, эксплуатирующихся в Арктической зоне. Также она обеспечивает стабильность показаний курса в условиях волнения. Это позволяет использовать информацию о курсе от магнитного компаса в контуре авторулевого без установки гирокомпаса.Еще одна новинка в линейке судовых навигационных приборов — модернизированная электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС) «Маркер-М». Разработка концерна предназначена для автоматизации деятельности штурмана при обеспечении навигационной безопасности плавания и решении других задач судовождения с отображением результатов на электронных навигационных картах — приема, обработки и отображения информации от сопрягаемых систем и баз данных, а также для выдачи информации в различные системы на борту. Вместе с тем «Электроприбор» представил микромеханические датчики давления, предназначенные для измерения избыточного давления газообразной среды.Напомним, XIII Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня.