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artal Транспорт, спецтехника и логистика

В Петербурге представили рестайлинговый вагон «Корсар»

На Невском заводе электрического транспорта 13 августа представили рестайлинговый трамвайный вагон 71-921 «Корсар». Новую версию создавали с опорой на пятилетний опыт эксплуатации и отзывы водителей и пассажиров.

В рестайлинговую версию добавили полностью низкопольный вагон, безбарьерную среду, систему «Антисон», повышенную пожаробезопасность и аварийный ход до тысячи метров на аккумуляторах. Надежность «Корсара» была проверена на маршрутах Калининграда, где 16 вагонов прошли более 2 миллионов километров. Усовершенствованная версия отправится на новые испытания в Пятигорск, а затем и в другие города.

https://www.dp....-tramvaj-korsar

https://spbdnev...-tramvay-korsar

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Источник: spb.mk.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара DimaY14.08.26 14:56:40

    Интересно, а в какие еще другие города? Я так понимаю, что это узкоколейник, в Калининграде уже опробован, в Пятигорск едет, осталось только Евпатория. Больше трамвайной узкоколейки нигде нет.

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