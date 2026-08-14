В Петербурге представили рестайлинговый вагон «Корсар»
На Невском заводе электрического транспорта 13 августа представили рестайлинговый трамвайный вагон 71-921 «Корсар». Новую версию создавали с опорой на пятилетний опыт эксплуатации и отзывы водителей и пассажиров.
В рестайлинговую версию добавили полностью низкопольный вагон, безбарьерную среду, систему «Антисон», повышенную пожаробезопасность и аварийный ход до тысячи метров на аккумуляторах. Надежность «Корсара» была проверена на маршрутах Калининграда, где 16 вагонов прошли более 2 миллионов километров. Усовершенствованная версия отправится на новые испытания в Пятигорск, а затем и в другие города.
https://www.dp....-tramvaj-korsar
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