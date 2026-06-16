В Калининском районе Санкт-Петербурга открылась новая детская поликлиника № 133
Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Для диагностики и профилактики здесь используют современное оборудование: комплексы для выявления нарушений осанки и деформаций позвоночника, диагностики слуха у детей, включая самых маленьких пациентов. Для посетителей также работает соляная пещера. Особое внимание уделено профилактике заболеваний и ранней диагностике.
«Здоровье петербуржцев» входит в число направлений программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». В городе продолжаются строительство новых и модернизация действующих медицинских учреждений.
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