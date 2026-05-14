Новая поликлиника для взрослых открылась в Калининском районе Санкт-Петербурга
Отделение на Лабораторном проспекте, 20, рассчитано на 600 посещений в смену. Его оснастили современным оборудованием, включая рентген-установку, маммограф, флюорограф, ЛОР-комбайн. Некоторые аппараты появились в районе впервые: это компьютерный и оптический томограф. Последний позволяет получать послойные 3D-изображения структур глаза.
На первом этаже разместили отделение лучевой диагностики, физиотерапии и ЛФК, лаборатория и фильтр-бокс. На втором и третьем — хирургическое и эндоскопическое отделения, кабинеты врачей-специалистов и терапевтов, отделение функциональной диагностики и дневной стационар на 10 коек.
Новый корпус относится к поликлинике № 54. Его построили по проекту «Бережливая поликлиника»: с открытой регистратурой, разделением потоков пациентов, понятной навигацией и электронными медицинскими картами.
