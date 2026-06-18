НПС начинает работы в русле реки на строительстве моста через Волгу в Ярославле
На возведении моста через Волгу в Ярославле Нацпроектстрой начинает работы в русле реки. Специалисты филиала «ДиМ» Мостоотряд-6 приступили к подготовке трубосвай для возведения временного моста к русловой опоре № 6 (первой с правого берега).
О ходе работ на объекте губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву доложил директор Мостоотряда-6 Сергей Тарасов. Строительство русловой части сооружения будет идти с двух берегов, к реализации проекта будет привлечен специализированный флот.
«Работы в графике. Это особенно важно в текущей экономической ситуации», — отметил Михаил Евраев по итогам осмотра стройплощадки. Сейчас в них задействовано 84 специалиста и 16 единиц техники.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1