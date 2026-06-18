На возведении моста через Волгу в Ярославле Нацпроектстрой начинает работы в русле реки. Специалисты филиала «ДиМ» Мостоотряд-6 приступили к подготовке трубосвай для возведения временного моста к русловой опоре № 6 (первой с правого берега).

О ходе работ на объекте губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву доложил директор Мостоотряда-6 Сергей Тарасов. Строительство русловой части сооружения будет идти с двух берегов, к реализации проекта будет привлечен специализированный флот.

«Работы в графике. Это особенно важно в текущей экономической ситуации», — отметил Михаил Евраев по итогам осмотра стройплощадки. Сейчас в них задействовано 84 специалиста и 16 единиц техники.