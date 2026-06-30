5400 единиц в час, 5 минут на обработку: Третий по величине аэропорт России отказался от европейской системы обработки багажа © tehnoomsk.ru

В России в 2026 году успешно выполнен еще один крупный проект по замене специализированной иностранной ИТ-системы на отечественную. Аэропорт № 3 в нашей стране по размеру пассажиропотока — Внуково — перешел на отечественную SCADA-систему для управления багажом вместо Vanderlande и Beumer. Рассказываем детали.

Внуково, занимающий третье место в России по итогам 2025 года, после еще одного столичного аэропорта Шереметьево и санкт-петербургского Пулково, это более 16 миллионов обслуживаемых пассажиров в год. Ранее здесь работали с иностранными системами обработки багажа компаний Vanderlande (Нидерланды) и Beumer (Германия). В течение последних двух лет для их замены внедрен отечественный программный комплекс, включенный в реестр российского ПО, разработки предприятия «Рексофт». Особенно важно то, что это крупный проект был реализован без остановки операционной деятельности огромного аэропорта.

Багажная инфраструктура Внуково — одна из крупнейших в стране. Она включает 90 стоек регистрации, 2 трансферных вывода, 10 каруселей выдачи, многоуровневую систему досмотра с компьютерными томографами, а также склады временного и длительного хранения. Максимальная пропускная способность аэровокзального комплекса достигает 35 млн пассажиров в год, по итогам 2025 года пассажиропоток составил около 16,4 млн человек, причем более 60% из которых пришлось на международные рейсы.

Разработанный в «Рексофт» программный комплекс полностью заменил ПО Vanderlande и включает SCADA-систему, систему автоматики и диспетчеризации, а также ПО для управления контроллерами. Дополнительно выполнен реинжиниринг программного обеспечения, управляющего высокопроизводительным сортировщиком Beumer. Обновленная система обеспечивает обработку 5 400 единиц багажа в час, при этом среднее время обработки одной единицы от стойки регистрации до загрузки в средства пакетирования составляет пять минут. Комплекс предоставляет службам аэропорта полную информацию о состоянии багажа на всех этапах — от транспортировки и сортировки до досмотра и комплектации на рейсы — через интеграционные модули.

На глобальном рынке систем обработки багажа (Baggage Handling System, BHS) доминируют несколько крупных игроков. Наряду с Vanderlande и Beumer, известными поставщиками являются Siemens Logistics, Daifuku, Alstef Group, SITA, Fives Group, Brock Solutions, PSI Logistics. Эти компании предлагают полный цикл решений — от проектирования и поставки оборудования до программного обеспечения и последующего обслуживания. Решения российской Рексофт, в свою очередь, уже работают в Шереметьево , Домодедово, Пулково и ряде региональных аэропортов нашей страны.