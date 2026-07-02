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1 день назад 2684
termometrix Электроника, электротехника и приборы

Новый российский микроконтроллер Baikal U

Российский микроконтроллер Baikal U обгоняет STM32F7 в 1,5 раза, выпускается массово и доступен от 550 рублей

Как сообщили в российской компании «Байкал Электроникс», число выпущенных новых отечественных микроконтроллеров компании Baikal‑U с тремя отечественными IP-ядрами приближается летом 2026 года к одному миллиону штук. Микроконтроллер обошел по производительности зарубежные аналоги более чем на 50%. При этом цена для потребителя доступна и составляет 950 рублей, а при крупных заказах — от 550 рублей.

По информации разработчиков, Baikal-U построен на санкционно-независимой архитектуре RISC-V с использованием российских IP-ядер от отечественной компании CloudBEAR. В микроконтроллере 3 таких ядра — два высокопроизводительных BR-350 и одно BM-310. Одно ядро отвечает за задачи в реальном времени, второе — за системные, а третье обеспечивает программируемый ввод-вывод.

Baikal-U изначально проектировали под индустриальный сегмент — АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом), программируемые логические контроллеры, панели управления, приборы учёта, управление электродвигателями (в том числе беспилотных систем), а также решение робототехнических задач. Микроконтроллер работает на частоте от 200 МГц с потенциалом разгона и является функциональным аналогом широкого спектра иностранных известных контроллеров STM32 серий F4XX-F7XX разработки европейской STMicroelectronics на ядре ARM.

  • В сравнении с STM32F7x0 серийный «Байкал» показывает 1788 баллов CoreMark против 1082 и 865 DMIPS против 462, опережая зарубежный аналог как минимум в полтора раза.

Примеры уже разработанных с использованием серийного микроконтроллера Baikal-U российских отладочных плат и плат расширения:

Теперь об интересных планах по развитию направления Baikal—U. Как сообщили в «Байкал Электроникс» 29 июня 2026 года на совместном мероприятии с Ассоциацией консорциумов, дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности (АКРП), уже до конца лета текущего года ожидается новая версия микроконтроллера с увеличенным объёмом флеш-памяти, а в планах — облегчённый микроконтроллер с низким энергопотреблением. Кроме того, до конца третьего квартала текущего года в компании планируют портировать на микроконтроллер открытую операционную систему Zephyr (ОС реального времени с прицелом на embedded и устройства интернета вещей, развивается с 2016 года, есть больше сообщество разработчиков и т. д. прим.ред.).

Евгений Белкин, использованы иллюстрации Байкал Электроникс

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Источник: tehnoomsk.ru

Комментарии 14

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  • rvk rvk02.07.26 19:32:49

    А где производят есть информация?

    #1318735
    • Нет аватара Scooter03.07.26 01:58:30

      rvk, это лучше скрыть

      #1318742
    • Нет аватара vajo03.07.26 06:27:04

      "Baikal-U выпускается не в России — в стране до сих пор нет подходящих для этого мощностей"
      .
      "С высокой долей вероятности микроконтроллер произведен на одной из азиатских фабрик, где у «Байкал Электроникс» уже имеются производственные наработки, — в первую очередь, на TSMC или SMIC, — сказала CNews глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина

      #1318744
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski02.07.26 20:11:25

    Воронеж? Зеленоград?

    #1318736
    • Kolyda Kolyda04.07.26 12:19:01
      Воронеж? Зеленоград?


      «Братский» Китай скорее всего. Читал что они уже делают собственные литографы разрешением 28 нанометров и берут контрактные заказы на производство микросхем.
      Купить бы у них такой литограф вместо готовой продукции…

      #1318801
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski04.07.26 13:55:57

        Первый завод микроэлектроники по технологиям до 40 нм в России: Кто поставит оборудование?

        В России в 2026-2028 годах построят первый завод по производству чипов с топологией 55-40 нанометров и перспективой перехода на 28 нанометров. На текущий момент российские производители уперлись в технологический предел на уровне 90 нм, причем на купленном в 2010-х годах западном оборудовании. Собственное оборудование пока позволяет работать с техпроцессами 350 нм и более, более тонкие техпроцессы — в разработке.


        Российский микроэлектронный холдинг «Элемент» в 2026 году начинает строительство завода по производству полупроводниковых пластин в особой экономической зоне «Иннополис» (пригород Казани). Проект, получивший название «Волга», предусматривает поэтапное освоение технологических норм в микроэлектронике, ранее не доступных в нашей стране: старт запланирован с топологии 55-40 нм, а в перспективе предприятие должно выйти на выпуск микросхем по 28-нанометровому техпроцессу.

        Цикл реализации рассчитан на пять лет: первый год отведён под строительство инфраструктуры, второй — под монтаж оборудования и тестовое производство, на третий ожидается выпуск первых коммерческих чипов по нормам 55-40 нм, четвёртый — пилотная линия 28 нм, пятый — серийное производство по этой топологии. Единая технологическая линия позволит использовать до 80% капитальных затрат для обеих технологий без возведения новых корпусов.
        Под проект отведён участок площадью 41 гектар, согласованы внешние коммуникации и утверждена номенклатура продукции с российскими дизайн-центрами. Технологическим партнёром выступает АО «Микрон», проектным — АО «НИИМЭ», кадровое обеспечение возложено на МИЭТ, КАИ и ТУСУР.

        Интересен вопрос технического оснащения завода — источник производственного оборудования. Российская промышленность не сможет предложить собственные решения для 90 нм и ниже вплоть до начала 2030-х годов (активные разработки начались только с 2022 года, сейчас в работе опытные установки на 130 и 90 нм), а поставки из США, Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Тайваня для российских полупроводниковых производств блокированы санкционными режимами. В этих условиях единственным реальным источником технологий и оборудования остаётся Китай. В презентации проекта «Волга» прямо указаны четыре потенциальных донора технологий из КНР и определён список производственного оборудования под продукцию.

        Китайская полупроводниковая промышленность к 2025 году достигла уровня самообеспечения оборудованием в 35%, превысив собственный целевой показатель в 30%. В сегментах травления и нанесения тонких плёнок доля местного оборудования на внутреннм рынке КНР уже превысила 40%. Среди реально существующих производителей, чьи решения уже работают на линиях 28 нм, можно выделить несколько компаний. NAURA Technology Group — её установки окисления и диффузии занимают более 60% оборудования на 28-нанометровых линиях ведущего китайского контрактного производителя SMIC. AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment) — производитель оборудования для плазмохимического травления; его 5-нанометровые установки проходят валидацию на линиях TSMC. Piotech — поставщик установок PECVD для химического осаждения из паровой фазы, доля которого на линиях 3D NAND китайской YMTC выросла с 15 до 30%. ACM Research — оборудование для очистки пластин, его установки задействованы на 12-дюймовых 28-нм линиях Hua Hong с уровнем загрузки более 90%. Наиболее сложный сегмент, конечно, это литографическое оборудование. Китайский производитель SMEE (Shanghai Micro Electronics Equipment) уже перешёл к серийному выпуску 600-й серии для 90-нм узла и разрабатывает иммерсионную DUV-модель для 28 нм. В 2025 году SMIC приступил к испытаниям первой китайской 28-нм DUV-литографической машины. С учётом требований китайских властей, согласно которым новые производственные мощности должны оснащаться отечественным оборудованием минимум на 50%, китайские производители имеют и стимулы, и возможности для наращивания поставок на внешние рынки.

        Таким образом, техническая основа анонсированного в 2026 году завода «Волга» может быть построена исключительно на оборудовании перечисленных китайских производителей. Это не гипотетические стартапы, а крупные промышленные компании, уже обеспечивающие работу 28-нанометровых фабрик в самом Китае и располагающие портфелем заказов, расписанным на годы вперёд. В текущей ситуации это лучше, чем ничего для наших производителей, которым более современные линии для выпуска чипов нужны уже сейчас. Своё российское оборудование находится в процессе создания, который движется с 2022 года поэтапно с уровня, на котором всё остановилось в 1991 году, — к 2030 году мы должны получить свой опытный литограф на 90 нанометров. Для страны, на 30 лет забросившей разработки такого оборудования, это станет основой для возрождения своей микроэлектронной отрасли. Ну, а пока придется воспользоваться китайскими разработками.
        https://tehnoom.../archives/26279

        #1318803
      • Нет аватара mikr04.07.26 15:13:07
        Купить бы у них такой литограф вместо готовой продукции…

        Эх, мечты, мечты…
        Работать надо, а не витать в облаках.
        И не сваливать причины своих проблем на других.

        Отредактировано: mikr~15:38 04.07.26
        #1318806
        • Kolyda Kolyda04.07.26 17:01:13
          Работать надо, а не витать в облаках.

          Работают наши ученые и конструктора над этой проблемой. Но приобретение китайского литографа ускорило бы процесс.
          Кстати похоже уже договорились, вроде покупают. Читал сегодня об этом на Техносфере (?). h_t_t_p_s://tehnoomsk.ru/archives/26279

          Отредактировано: Kolyda~17:03 04.07.26
          #1318808
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski04.07.26 17:06:17

            Прочитайте чуть выше на этой же ветке    
            Первый завод микроэлектроники по технологиям до 40 нм в России

            #1318809
            • Kolyda Kolyda04.07.26 18:26:51

              Всё понимаю, но всё равно когда читаю про достижения Китая в голове сама собой возникает мыслишка — «Ну почему не мы?!»

              #1318810
              • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski04.07.26 19:21:52

                Хотя бы потому что китайцев 10 раз больше!
                Да и такой вопрос задают себе другие — американцы, немцы, французы и т. д.

                Все остальное человечество!

                #1318813
          • Нет аватара mikr04.07.26 19:03:08
            приобретение китайского литографа ускорило бы процесс. Кстати похоже уже договорились, вроде покупают

            Даже не думайте. Китайцы хотят прочно посадить Россию на свою продукцию, сделать ее своим сырьевым придатком. Поэтому они не только не будут помогать развитию российских технологий, а наоборот, по возможности тормозить этот процесс. Россиянам придется до всего доходить самим. А правильнее — скооперироваться с белорусами.

            Отредактировано: mikr~19:06 04.07.26
            #1318811
  • Комментарий удалён
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski04.07.26 19:18:10

    Россия уже сотрудничает с Белоруссией в рахработке литографа — Белоруссия имеет определенный задел, но этого явно недостаточно. Главная нагрузка в разработке и так ложится на Россию. Тем более, что литограф это только фрагмент всей технолгическй цепочки. На СуН были не раз материалы на эту тему.

    Но если удастся с помощюю китайцев построит завод на нормы 40-28 нм это было бы большим подспорьем в развитии микроэлектроники в стране.

    #1318812