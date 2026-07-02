Российский микроконтроллер Baikal U обгоняет STM32F7 в 1,5 раза, выпускается массово и доступен от 550 рублей

Как сообщили в российской компании «Байкал Электроникс», число выпущенных новых отечественных микроконтроллеров компании Baikal‑U с тремя отечественными IP-ядрами приближается летом 2026 года к одному миллиону штук. Микроконтроллер обошел по производительности зарубежные аналоги более чем на 50%. При этом цена для потребителя доступна и составляет 950 рублей, а при крупных заказах — от 550 рублей.

По информации разработчиков, Baikal-U построен на санкционно-независимой архитектуре RISC-V с использованием российских IP-ядер от отечественной компании CloudBEAR. В микроконтроллере 3 таких ядра — два высокопроизводительных BR-350 и одно BM-310. Одно ядро отвечает за задачи в реальном времени, второе — за системные, а третье обеспечивает программируемый ввод-вывод.

Baikal-U изначально проектировали под индустриальный сегмент — АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом), программируемые логические контроллеры, панели управления, приборы учёта, управление электродвигателями (в том числе беспилотных систем), а также решение робототехнических задач. Микроконтроллер работает на частоте от 200 МГц с потенциалом разгона и является функциональным аналогом широкого спектра иностранных известных контроллеров STM32 серий F4XX-F7XX разработки европейской STMicroelectronics на ядре ARM.

В сравнении с STM32F7x0 серийный «Байкал» показывает 1788 баллов CoreMark против 1082 и 865 DMIPS против 462, опережая зарубежный аналог как минимум в полтора раза.

Примеры уже разработанных с использованием серийного микроконтроллера Baikal-U российских отладочных плат и плат расширения:

Теперь об интересных планах по развитию направления Baikal—U. Как сообщили в «Байкал Электроникс» 29 июня 2026 года на совместном мероприятии с Ассоциацией консорциумов, дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности (АКРП), уже до конца лета текущего года ожидается новая версия микроконтроллера с увеличенным объёмом флеш-памяти, а в планах — облегчённый микроконтроллер с низким энергопотреблением. Кроме того, до конца третьего квартала текущего года в компании планируют портировать на микроконтроллер открытую операционную систему Zephyr (ОС реального времени с прицелом на embedded и устройства интернета вещей, развивается с 2016 года, есть больше сообщество разработчиков и т. д. прим.ред.).

Евгений Белкин, использованы иллюстрации Байкал Электроникс