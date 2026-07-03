Развитие автономных технологий в морской отрасли переводит концепцию безэкипажного судоходства из разряда перспективных идей в объективную реальность. Внедрение таких систем формирует спрос на новые профессиональные компетенции — от проектирования архитектуры автономных комплексов до управления удалёнными центрами и обеспечения киберустойчивости. Растущий спрос на новые компетенции в отрасли потребовал системной подготовки кадров, и одним из ответов на этот запрос стал очный учебный курс по морским автономным надводным судам (МАНС).

Программу разработали специалисты Морского учебно‑тренажерного центра Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова при участии компаний «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ) и «СИР технологии».

Программа курса включает три ключевых блока: нормативно‑правовую базу, тренажёрную подготовку и разбор практического опыта внедрения морских автономных систем. Основным элементом практической части курса стал специализированный тренажерный̆ комплекс МАНС, спроектированный и поставленный компанией ЭМЦТ. Комплекс объединяет пять взаимосвязанных постов: два судовых мостика, центр дистанционного управления (ЦДУ), пост СУДС и рабочее место инструктора. Такая конфигурация даёт возможность моделировать работу всей экосистемы автономного судоходства — от передачи управления между судном и ЦДУ до формирования рейсового задания, мониторинга маршрута, решения навигационных задач и отработки действий при отказах оборудования.

В ходе тренинга слушатели подробно изучили архитектуру основных систем МАНС: средства ситуационной осведомлённости, системы навигации и связи, модули поддержки принятия решений, судовую энергетическую установку и решения для резервирования и повышения отказоустойчивости.

Второй блок программы был посвящён разбору практического опыта создания и эксплуатации автономных систем на железнодорожных паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Технические решения для этих проектов представили эксперты компании «СИР технологии». Это позволило участникам курса сопоставить теоретические модели и тренажёрные сценарии с реальными инженерными подходами и операционными особенностями.

Особое внимание в программе уделено двум сквозным направлениям, определяющим дальнейшее развитие безэкипажного флота. Это применение систем машинного зрения и обеспечение киберустойчивости

Таким образом, курс объединил теоретическую базу, практический опыт и современные тренажёрные технологии. По мнению организаторов и слушателей курса именно такой подход формирует новый стандарт подготовки специалистов для автономного флота и способствует ускоренному внедрению отечественных решений в отрасли.