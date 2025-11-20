Единственный в мире «Навигационный тренажер универсального атомного ледокола проекта 22220» занял третье место в номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники» XII Национальной премии «Формула движения — 2025». Номинантами стали ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова и разработчик тренажера — компания ЭМЦТ.

Технологическая платформа тренажера была разработана петербургской компанией «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ), а техническое задание на разработку тренажера, его содержательное наполнение и методическое обеспечение были реализованы специалистами Морского учебно-тренажерного центра Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова при активном участии профессионалов-практиков ФГУП «Атомфлот» (Госкорпорация «Росатом»).

Разработка позволяет в режиме реального времени максимально реалистично моделировать поведение ледокола в арктических льдах разного типа, с учетом меняющихся метеоусловий, обеспечивая подготовку экипажей для работы на Северном морском пути на самом высоком уровне с эффектом полного психологического погружения в реальность.

Уникальный навигационный тренажер ледокола — высокоточный симулятор управления атомными ледоколами проекта 22220 — был отмечен за значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры, импортозамещение и технологический суверенитет России.

Сергей Айзинов, директор Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ, возглавлявший рабочую группу проекта, отметил: «Нашей главной задачей была организация и стыковка работы всех участников этого сложного проекта — от технологических партнеров до капитанов-практиков. Соединить передовые технологии, хорошую морскую практику нашихледовых капитанов-инструкторов с эффективной методикой обучения — непростая задача, но результат говорит сам за себя. Уже на этой неделе Морской УТЦ университета планирует выпустить первую группу судоводителей-ледокольщиков ФГУП „Атомфлот“, что станет нашим практическимвкладом в формирование квалифицированных экипажей для работы на Северном морском пути. Важнейшим результатом нашей совместнойработы стала новая, не имеющая аналогов, математическая модель взаимодействия льда и корпуса судна, моделирование преодоления судном торосов, влияние дрейфа ледового канала, ледовых полей.Мы благодарны Росатому, нашим технологическим партнерам за поддержку и уверены, что именно такие разработки напрямую способствуют укреплению кадрового потенциала и транспортной мощи нашей страны».

Владимир Пономарев, директор по развитию компании-разработчика «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ), подчеркнул: «Мы гордимся тем, что экспертное жюри по достоинству оценило масштаб реализованной нашей командой задачи. Такой уровень реалистичности тренажера стал возможен благодаря плодотворному сотрудничеству с Морским учебно-тренажерным центром Макаровки, которая привлекла к разработке действующих капитанов Атомфлота, Совкомфлота, специалистов Крыловского государственного научного центра и Газпромнефти. Их уникальный практический опыт позволил добиться полного соответствия тренажерного мостика реальному прототипу и обеспечить точнейшую симуляцию особенностей управления судном с учетом физики взаимодействия со льдом. Только благодаря такому слаженному сотрудничеству и был создан инструмент, который на практике помогает повышать безопасность, эффективность и транспортную привлекательность Северного морского пути«.

Церемония награждения прошла на Стенде национальных проектов в Гостином дворе во время Транспортной недели и XIX Международного форума и выставки «Транспорт России», ежегодно проводимой в Москве. Заслуженную награду бронзового призера от коллектива проекта получили ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников и заместитель генерального директора ООО «Эволюция морских цифровых технологий» Сергей Елизаров.