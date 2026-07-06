Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха представила два новых поршневых двигателя для малой авиации и беспилотников. Первый — АПД-13 мощностью 13 лошадиных сил для гражданских БПЛА. Он уже прошёл наземные и лётные испытания и способен поднимать аппараты на высоту до 3000 метров.

По словам генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина, опытный образец подтвердил технические характеристики и не уступает иностранным аналогам. В этом году разработчики планируют создать ещё одну версию — на 6 лошадиных сил.

Вторая новинка — двигатель М105 мощностью 115 лошадиных сил. Он предназначен для лёгких гражданских самолётов и автожиров. Это первый отечественный двигатель такого класса в современной России. В ближайшее время на него ожидается сертификат от Росавиации.

Обе разработки представлены на стенде Минпромторга в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2026. Всего Ростех показывает на форуме более 40 своих разработок для промышленности, энергетики, транспорта и медицины.