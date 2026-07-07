Двигатель НК-36СТ-32 от ОДК вошёл в пятёрку лучших промпроектов России
Разработка самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» — газотурбинный двигатель НК-36СТ-32 — вошла в пятёрку лучших промышленных проектов России по версии Национальной премии «Индустрия». Высокую оценку экспертов получил двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа.
Двигатель создан на базе серийной модели НК-36СТ-25. Он предназначен для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов и компрессоров сжижения газа. КПД установки — 38 процентов, расход топлива снижен, назначенный ресурс — 120 тысяч часов. Двигатель оснащён малоэмиссионной камерой сгорания и соответствует экологическим нормам.
В сентябре 2025 года опытный образец прошёл заводские испытания и подтвердил заявленные параметры. С ноября 2026 года начнётся его опытно-промышленная эксплуатация на компрессорной станции.
«Признание НК-36СТ-32 одним из пяти лучших промышленных проектов страны — это подтверждение лидирующих позиций ОДК в создании газотурбинных решений нового поколения и реальный вклад в технологический суверенитет ТЭК России. Это полностью отечественный двигатель мощностью 32 МВт с передовыми характеристиками эффективности, ресурса и экологичности. Он отвечает всем ключевым запросам рынка. Благодарим экспертное сообщество премии „Индустрия“ за высокую оценку работы большого коллектива Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха», — отметил первый заместитель генерального конструктора — начальник ОКБ «ОДК-Кузнецов» Игорь Селиванов.
Церемония объявления результатов премии прошла на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Всего на конкурс поступило 392 заявки.
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