Разработка самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» — газотурбинный двигатель НК-36СТ-32 — вошла в пятёрку лучших промышленных проектов России по версии Национальной премии «Индустрия». Высокую оценку экспертов получил двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа.

Двигатель создан на базе серийной модели НК-36СТ-25. Он предназначен для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов и компрессоров сжижения газа. КПД установки — 38 процентов, расход топлива снижен, назначенный ресурс — 120 тысяч часов. Двигатель оснащён малоэмиссионной камерой сгорания и соответствует экологическим нормам.

В сентябре 2025 года опытный образец прошёл заводские испытания и подтвердил заявленные параметры. С ноября 2026 года начнётся его опытно-промышленная эксплуатация на компрессорной станции.

«Признание НК-36СТ-32 одним из пяти лучших промышленных проектов страны — это подтверждение лидирующих позиций ОДК в создании газотурбинных решений нового поколения и реальный вклад в технологический суверенитет ТЭК России. Это полностью отечественный двигатель мощностью 32 МВт с передовыми характеристиками эффективности, ресурса и экологичности. Он отвечает всем ключевым запросам рынка. Благодарим экспертное сообщество премии „Индустрия“ за высокую оценку работы большого коллектива Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха», — отметил первый заместитель генерального конструктора — начальник ОКБ «ОДК-Кузнецов» Игорь Селиванов.

Церемония объявления результатов премии прошла на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Всего на конкурс поступило 392 заявки.