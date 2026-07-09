В Петербурге открылся детсад с огородом для 240 малышей
В День семьи, любви и верности, состоялось торжественное открытие нового детского сада № 72 Невского района. Трёхэтажное здание, построенное Setl Group, находится по адресу: Архивная улица, д. 8 на территории жилого комплекса «Пульс Премьер». Садик рассчитан на 10 групп, его смогут посещать 240 ребят от 1,5 до 7 лет. Внутри, кроме спален и игровых комнат, разместились кружковые и образовательные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кухня, медицинский кабинет, а также современный бассейн.
На прилегающей территории Setl Group благоустроил 2 физкультурные площадки и 10 игровых зон с разнообразным оборудованием — отдельные для каждой возрастной группы. Особенностью территории стал небольшой огород, где ребята вместе с воспитателями смогут ухаживать за посадками и наблюдать за их ростом.
Отметим, что Setl Group обеспечил ЖК «Пульс Премьер» необходимой социальной инфраструктурой. Здесь уже открыты первый детсад на 190 мест и школа для 1550 учеников. А сейчас ведется строительство третьего садика для 220 ребят. Кроме того, осенью 2025 года введена в эксплуатацию поликлиника для взрослых и детей на 420 посещений в смену.
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