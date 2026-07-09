В период после 2022 года российская промышленность столкнулась с необходимостью решения комплекса задач в сфере импортозамещения, включая поиск альтернативных источников поставок фасонного и сортового металлопроката, ранее преимущественно импортировавшегося из европейских стран, в частности из Швеции. Наиболее выраженные последствия прекращения поставок проявились в сегменте производства прицепной техники: предприятия «Грюнвальд» и «Гуттрейлер» длительное время использовали в технологических цепочках полосы из углеродистых марок сталей, что обусловило формирование существенной зависимости от зарубежных поставщиков. В рассматриваемый период предложение на российском рынке было преимущественно ориентировано на листовой прокат, технико‑экономические характеристики которого в ряде аспектов уступают полосовому прокату.

Компания «РМ Стил» включилась в реализацию программы импортозамещения посредством освоения производства полос из конструкционных марок сталей. С 2022 года осуществлялось поэтапное расширение номенклатуры: первоначально было налажено производство полосы из стали марки S420MC, впоследствии ассортимент дополнили марки S460MC и S500MC, в ближайшей перспективе, будет освоена S700MC. Выбор в пользу полосового проката обусловлен совокупностью технико ‑ экономических факторов, подтверждённых результатами внутренних исследований компании и ориентированностью стана на производство полос. Применение полос позволяет сократить количество дополнительных технологических операций и сохранить исходные свойства материала на всех стадиях производственного цикла. Поставка продукции в размерах, соответствующих требованиям заказчика, исключает необходимость промежуточной резки, характерной для листового проката. При этом операция резки листа сопряжена с риском изменения механических характеристик стали: в зонах реза возможно снижение прочностных показателей, ухудшение свариваемости и иные отклонения от нормативных параметров, способные оказать негативное влияние на эксплуатационные свойства конечного изделия.

Выводы о целесообразности применения полосового проката опираются на экспертные заключения и результаты опроса предприятий «Грюнвальд» и «Гуттрейлер». Деятельность «РМ Стил» в рамках программы импортозамещения способствует устранению дефицита полосового проката на внутреннем рынке и формированию технологической базы для смежных отраслей машиностроения. Производимая продукция соответствует требованиям действующих нормативных документов — в частности, ГОСТ 1577‑93 и ГОСТ 19281‑2014, регламентирующих химический состав и механические свойства конструкционных сталей.

С позиции производственной логистики использование полосового проката позволяет снизить издержки на транспортировку и хранение за счёт уменьшения объёма невостребованных остатков и минимизации потерь материала, обусловленных обрезью при раскрое листового проката.

Одновременно повышается коэффициент использования металла на предприятиях‑потребителях, что в сочетании с оптимизацией технологических маршрутов формирует измеримый экономический эффект. Согласно экспертным оценкам предприятий «Грюнвальд» и «Гуттрейлер», внедрение полосового проката в производственные процессы способствует сокращению длительности цикла изготовления узлов прицепной техники за счёт исключения операций предварительной резки и правки. Стабильность геометрических и механических характеристик продукции обеспечивает соответствие требованиям к точности сборки и надёжности сварных соединений — параметров, критически значимых для несущих конструкций транспортных средств.

Перспективное развитие направления связано с расширением номенклатуры за счёт освоения полос из низколегированных и высокопрочных марок сталей, а также с внедрением систем сквозного контроля качества на всех этапах производственного цикла — от входного контроля сырья до финальной приёмки готовой продукции. Реализация данных мероприятий способна оказать влияние на динамику снижения зависимости отечественной промышленности от импортных поставок металлопродукции.