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Bionysheva_Elena Электроника, электротехника и приборы

Самарский медуниверситет начал выпускать тонометры с дистанционной передачей данных

© vk.ru

Первые медицинские приборы, разработанные специально под стандарты системы «Персональные медицинские помощники», пошли в серию. Это автоматические тонометры Health Check-Up с функцией удалённой передачи данных — они измеряют давление и пульс, распознают аритмию и отправляют результаты врачу через Bluetooth или GSM.

Производство запустил Самарский государственный медицинский университет — мощности позволяют выпускать более 100 тысяч таких устройств в год. Гаджет интегрировали с платформой медицинского интернета вещей IoMT.Istok («Исток» им. Шокина, холдинг «Росэл», Ростех) ещё на этапе разработки, поэтому он готов к работе «из коробки» — без дополнительных настроек и доработок, сообщили в Ростехе.

© vk.ru

Врачи могут получать данные пациентов в реальном времени. Это позволяет отслеживать динамику состояния и реагировать на изменения без личного визита. Устройство предназначено для постоянного мониторинга — для людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для наблюдения после выписки из стационара.

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Источник: vk.ru

Комментарии 2

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  • Виктор Попович Виктор Попович20.07.26 07:41:01

    Автоматические тонометры — это прекрасно. Но какое отношение университет, т. е. учебное заведение, к серийному производству? Очередной перегиб. Каждый ДОЛЖЕН делать свою работу.

    #1319481
  • Badassgoliath Badassgoliath20.07.26 07:51:42

    Сто тысяч устройств в год? Университет?
    Ясно, что это просто сборка, а не производство. Собирают, ставят ПО, (возможно) клеят этикетку — и готово.

    Отредактировано: Badassgoliath~07:51 20.07.26
    #1319484