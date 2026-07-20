Самарский медуниверситет начал выпускать тонометры с дистанционной передачей данных
Первые медицинские приборы, разработанные специально под стандарты системы «Персональные медицинские помощники», пошли в серию. Это автоматические тонометры Health Check-Up с функцией удалённой передачи данных — они измеряют давление и пульс, распознают аритмию и отправляют результаты врачу через Bluetooth или GSM.
Производство запустил Самарский государственный медицинский университет — мощности позволяют выпускать более 100 тысяч таких устройств в год. Гаджет интегрировали с платформой медицинского интернета вещей IoMT.Istok («Исток» им. Шокина, холдинг «Росэл», Ростех) ещё на этапе разработки, поэтому он готов к работе «из коробки» — без дополнительных настроек и доработок, сообщили в Ростехе.
Врачи могут получать данные пациентов в реальном времени. Это позволяет отслеживать динамику состояния и реагировать на изменения без личного визита. Устройство предназначено для постоянного мониторинга — для людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для наблюдения после выписки из стационара.
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