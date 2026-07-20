В Санкт-Петербурге у жителей и гостей города появилась возможность отправиться на камерную водную прогулку на современном электрическом катамаране «Вечный» от причала «Елагин остров» судоходной компании «Нева Тревел». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка летнего сезона навигации 2026 года в Санкт-Петербурге — прогулки на современном электрическом катамаране «Вечный», рейсы которого отправляются от причала «Елагин остров» и расширяют выбор прогулочных программ для тех, кто хочет открыть для себя Петербург с воды в более приватном и расслабленном формате. Новый катамаран рассчитан на 11 пассажиров и подходит для неспешных прогулок в одном из самых живописных районов города. Маршрут продолжительностью 50 минут проходит вокруг Елагина острова с выходом в Финский залив.

Катамаран «Вечный» спроектирован и построен в 2025 году, принадлежит компании «Форрус», созданной командой конструкторского бюро «Форсс Технологии», которое работало над адаптацией проектов современных пассажирских катамаранов «Котлин» и «Соммерс» для судоходной компании «Нева Тревел».

Одно из главных преимуществ нового катамарана «Вечный» заключается в отсутствие шума и выбросов классического двигателя, что даёт возможность насладиться звуками природы в самом живописном месте Санкт-Петербурга. Благодаря компактным габаритам этот маневренный катамаран плавно и безопасно проходит в уединённых тенистых каналах, но при этом отлично держит волну. Судоходная компания «Нева Тревел» является партнёром проекта и осуществляет реализацию билетов на прогулки от причала «Елагин остров» на новом катамаране.

«Мы активно поддерживаем развитие всех форматов современного пассажирского флота в Санкт-Петербурге и других регионах России. Появление новых судов открывает для рынка совершенно иные стандарты комфорта и разнообразия водных прогулок. Благодаря этому пассажиры получают больше вариантов для отдыха на воде», — отметили в пресс-службе судоходной компании «Нева Тревел».

Катамаран «Вечный» оборудован крышей, а в прохладную погоду пассажирам предоставляются пледы, что делает поездку комфортной в течение всего сезона. Рейсы выполняются по расписанию от причала «Елагин остров».

Пассажирский электрокатамаран «Вечный» проекта EFT07 может эксплуатироваться в бассейнах разряда «Р» с допускаемой высотой волны до 1,2 м и скоростью ветра не более 13 м в секунду. Максимальное удаление от берега — 5 км.

Основные характеристики судна проекта EFT07:

Длина габаритная, м 7,5

Ширина габаритная, м 3,5

Высота борта, м 0,9

Осадка, м 0,3

Мощность ГД, кВт 2*18

Эксплуатационная скорость, км/ч 08-11

Пассажировмести

мость, чел 11

Экипаж, чел 1