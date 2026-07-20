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d-tatarinov Судостроение и судоходство

В Петербурге начал работу новый электрокатамаран «Вечный» проекта EFT07

В Санкт-Петербурге у жителей и гостей города появилась возможность отправиться на камерную водную прогулку на современном электрическом катамаране «Вечный» от причала «Елагин остров» судоходной компании «Нева Тревел». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка летнего сезона навигации 2026 года в Санкт-Петербурге — прогулки на современном электрическом катамаране «Вечный», рейсы которого отправляются от причала «Елагин остров» и расширяют выбор прогулочных программ для тех, кто хочет открыть для себя Петербург с воды в более приватном и расслабленном формате. Новый катамаран рассчитан на 11 пассажиров и подходит для неспешных прогулок в одном из самых живописных районов города. Маршрут продолжительностью 50 минут проходит вокруг Елагина острова с выходом в Финский залив.

Катамаран «Вечный» спроектирован и построен в 2025 году, принадлежит компании «Форрус», созданной командой конструкторского бюро «Форсс Технологии», которое работало над адаптацией проектов современных пассажирских катамаранов «Котлин» и «Соммерс» для судоходной компании «Нева Тревел».

Одно из главных преимуществ нового катамарана «Вечный» заключается в отсутствие шума и выбросов классического двигателя, что даёт возможность насладиться звуками природы в самом живописном месте Санкт-Петербурга. Благодаря компактным габаритам этот маневренный катамаран плавно и безопасно проходит в уединённых тенистых каналах, но при этом отлично держит волну. Судоходная компания «Нева Тревел» является партнёром проекта и осуществляет реализацию билетов на прогулки от причала «Елагин остров» на новом катамаране.

«Мы активно поддерживаем развитие всех форматов современного пассажирского флота в Санкт-Петербурге и других регионах России. Появление новых судов открывает для рынка совершенно иные стандарты комфорта и разнообразия водных прогулок. Благодаря этому пассажиры получают больше вариантов для отдыха на воде», — отметили в пресс-службе судоходной компании «Нева Тревел».

Катамаран «Вечный» оборудован крышей, а в прохладную погоду пассажирам предоставляются пледы, что делает поездку комфортной в течение всего сезона. Рейсы выполняются по расписанию от причала «Елагин остров».

Пассажирский электрокатамаран «Вечный» проекта EFT07 может эксплуатироваться в бассейнах разряда «Р» с допускаемой высотой волны до 1,2 м и скоростью ветра не более 13 м в секунду. Максимальное удаление от берега — 5 км.

Основные характеристики судна проекта EFT07:

Длина габаритная, м 7,5

Ширина габаритная, м 3,5

Высота борта, м 0,9

Осадка, м 0,3

Мощность ГД, кВт 2*18

Эксплуатационная скорость, км/ч 08-11

Пассажировмести

мость, чел 11

Экипаж, чел 1

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Источник: paluba.media

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Комментарии 1

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  • Badassgoliath Badassgoliath21.07.26 08:12:14

    У маршрутки есть собственное название?!

    Катамаран «Вечный» спроектирован и построен в 2025 году, принадлежит компании «Форрус», созданной командой конструкторского бюро «Форсс Технологии"

    Если при чтении не смотреть на фото, то можно даже воспринять текст всерьёз. Вот есть некое конструкторское бюро, вот они проектируют и т. д.

    Отредактировано: Badassgoliath~08:13 21.07.26
    #1319527