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вчера 742
termometrix Медучреждения

В Беслане после масштабной реконструкции открылась обновлённая поликлиника Правобережного района

Строители полностью обновили кабинеты, инженерные сети и кровлю, установили новую котельную и трансформаторную подстанцию. Теперь жители Правобережного района могут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях, не выезжая за пределы района.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений взрослых и 100 детей в смену. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» учреждение оснастили современным оборудованием: компьютерным томографом, маммографом, флюорографом, аппаратами УЗИ и другим необходимым диагностическим оборудованием.

В процессе реконструкции:

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Источник: www.e-osetia.ru

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