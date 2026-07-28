В Беслане после масштабной реконструкции открылась обновлённая поликлиника Правобережного района
Строители полностью обновили кабинеты, инженерные сети и кровлю, установили новую котельную и трансформаторную подстанцию. Теперь жители Правобережного района могут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях, не выезжая за пределы района.
Поликлиника рассчитана на 600 посещений взрослых и 100 детей в смену. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» учреждение оснастили современным оборудованием: компьютерным томографом, маммографом, флюорографом, аппаратами УЗИ и другим необходимым диагностическим оборудованием.
В процессе реконструкции:
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