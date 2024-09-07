Открыли рабочее движение по четырёхполосному участку Транскама в Северной Осетии

Продолжаем капитально ремонтировать федералку А-164 с 0-го по 8-й км. Пока дорожники занимаются инженерным обустройством, по расширенному отрезку трассы уже можно ездить — работы не помешают.

В этом году введём в строй отрезок недалеко от Ардона, а до конца следующего — оставшиеся 7 км.

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