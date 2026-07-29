В ООО «Сибирское стекло» ввели в эксплуатацию модернизированную технологическую линию, осуществив замену шестисекционной стеклоформующей машины на восьмисекционную, тем самым повысили эффективность производства бесцветной стеклотары.

В торжественном запуске приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф, начальник отдела промышленности Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Шпедт, представители Альфа-Банка — одного из основных финансовых партнеров предприятия.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») — один из лидирующих производителей стеклотары в РФ, крупнейший утилизатор отходов стекла на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, имеет статус «Амбассадор Стандарта общественного капитала бизнеса». Производительность завода, располагающего тремя стекловаренными печами и 11 линиями — около 900 млн стеклоизделий в год.

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, в результате модернизации производительность линии выросла на 33,5% или 30 млн единиц стеклотары в год.— На предприятии снижают вес стеклоизделий, таким образом, у нас есть возможность изготавливать больше стеклоизделий, используя то же количество сырья и энергии, также повышается скорость работы оборудования. Мощность печи позволяет существенно увеличивать выпуск продукции из сваренного объема стекломассы при наличии более производительной стеклоформующей машины (СФМ), — пояснил Антон Мор.

Двухэтапную модернизацию поддержал государственный Фонд развития промышленности Новосибирской области, предоставивший компании заем по программе «Проекты развития: областное финансирование» в размере 80 млн рублей под 3% годовых на пять лет; банковскую гарантию обеспечил Альфа-Банк. Вложения в рамках первого этапа составили 110 млн рублей, совокупные инвестиции в проект — 149,26 млн рублей. Второй этап, предполагающий замену еще одной СФМ, стартует одновременно с реконструкцией «бесцветной» стекловаренной печи.

— Под влиянием тренда на здоровый образ жизни культура потребления меняется, розничные покупатели отдают предпочтение напиткам в так называемой мелкоформатной таре, например, 0,33, 0,375, 0,4 л, — комментирует Антон Мор. — Как следствие, наши клиенты перестраивают свою ассортиментную политику — для розлива литра продукции им понадобится больше бутылок, и мы должны быть готовы удовлетворить спрос со стороны заказчиков на экологичную стеклянную упаковку, обеспечив устойчивость цепей поставок.

— «Сибстекло» — это высокотехнологичное предприятие, единственное в стране, добившееся такого снижения веса стеклотары, — подчеркнул Андрей Травников. — Завод вносит двойной вклад в экологию региона и всей страны. Выпуск облегченной бутылки — это меньшие энергозатраты на производство. Кроме того, компания развивает вторичный оборот стеклоотходов, соответственно, меньшее количество будет захораниваться на полигонах.

Напомним, в настоящее время в составе компонентов для бесцветной стеклотары применяют до 45% вторичного сырья из стеклоотходов, коричневой — до 65%. На площадке введен в эксплуатацию технологический комплекс по обработке стеклобоя производительностью 132 тыс. тонн вторсырья в год. Утилизационная мощность «Сибстекла» — 203 тыс. тонн стеклоотходов в год.Как сообщил губернатор, в этом году в Новосибирской области продолжат формирование инфраструктуры раздельного сбора ТКО: общее число специальных контейнеров, согласно планам регоператора по обращению с отходами, будет доведено до 4 тыс. Также глава региона обозначил готовность оказывать поддержку предприятиям-переработчикам, чтобы создать более широкую перспективу для этой деятельности.