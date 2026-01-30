Технологический комплекс по обработке стекольных отходов ООО «Сибирское стекло» дооснастили новым оборудованием: в состав линий включили оптические сепараторы для разделения стеклобоя по цветам. Объем инвестиций в реализацию проекта — 100 млн рублей.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей стеклотары в РФ, крупнейший утилизатор отходов стекла на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (утилизационная мощность — 203 тыс. тонн стеклоотходов), имеет статус «Партнер национальных проектов России».

Производительность техкомплекса — 132 тыс. тонн вторсырья в год. Все операции здесь, кроме выборки крупного мусора, осуществляются в автоматическом режиме. Чтобы улучшить качество стеклобоя, его измельчают в дробилках, сушат, обеспыливают, подвергают магнитной сепарации: барабанной — для удаления железных частиц, и вихретоковой — с ее помощью убирают включения из цветных металлов. Благодаря этому, металлические элементы не попадают в бассейны стекловаренных печей и не оседают на дне, что могло бы сократить срок их службы из-за коррозии огнеупорной кладки.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, установив фотосепараторы с целью сортировки стеклоотходов по цветам, на предприятии рассчитывают существенно увеличить использование вторсырья для производства бесцветной стеклотары.— Для нее нужен только бесцветный стеклобой, тогда как для выпуска коричневой и зеленой бутылки допустим стекольный микс, то есть, цветового соответствия вторсырья не требуется, — пояснил Антон Мор.

Напомним, в рамках промышленных экспериментов на «Сибстекле» выпустили продукцию из 80% стеклобоя. При наличии такой технологической возможности компания наращивает долю вторресурсов в составе компонентов для изготовления стеклоизделий, тем самым снижая энергопотребление и экологическую нагрузку на окружающую среду. Сегодня коричневую бутылку производят, применяя до 65% стеклобоя, бесцветную — до 45%.