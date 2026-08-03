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Techmash2025sdelanounas Производство

ООО «Техмаш» изготовили передвижной наклонный ленточный конвейер

ООО «Техмаш» изготовили и отгрузили наклонный ленточный конвейер собственного производства.Оборудование предназначено для непрерывной транспортировки продукции между различными уровнями производственной линии, обеспечивая стабильную подачу материала и сокращая ручной труд.

Конвейер изготовлен по техническому заданию заказчика с учетом необходимых габаритов, угла наклона и производительности. Конструкция выполнена из качественных комплектующих, прошла сборку, настройку и испытания перед отгрузкой.

Все работы по проектированию, изготовлению, сборке и испытаниям выполнены специалистами ООО «Техмаш» на собственном производстве, что обеспечивает высокое качество и надежность готового оборудования.

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Источник: techmash07.ru

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