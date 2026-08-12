В России появилась единая среда для разработки сложных изделий — от эскиза до эксплуатационного контроля. Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) доработал свой программно-аппаратный комплекс автоматизированного проектирования, собрав в нём почти все ключевые отечественные инструменты. Задача — избавить конструкторов и инженеров от необходимости пользоваться импортным софтом и тратить время на стыковку разных систем.

Внутри платформы теперь работают T‑FLEX CAD и КОМПАС‑3D, позволяющие создавать трёхмерные модели и чертежи, Delta Design для трассировки печатных плат, а также расчётные модули ЛОГОС и ГАММА. Они заменяют физические испытания виртуальными: деталь можно «нагрузить» и проверить на прочность в цифре, не изготавливая реальный образец. По словам разработчиков, это кратно сокращает издержки на ранних стадиях.

Архитектура платформы построена на модульном принципе — новые инструменты можно добавлять без остановки производства и без переписывания ядра системы. Тяжёлые вычисления вынесены в суперкомпьютер, поэтому заводам не нужно закупать дорогое серверное оборудование. Плата взимается только за фактически используемые ресурсы, что, как утверждается, делает решение экономически доступным для предприятий разного масштаба, отметили в Ростехе.

В ближайших планах — интеграция ещё трёх продуктов компании «Цифровая мануфактура»: модуля для проектирования кабельных сетей и трубопроводов, инструмента для разработки электронных устройств и блока расчёта отказобезопасности. С их появлением инженеры смогут одновременно вести механическую, электрическую и гидравлическую части проекта в общей модели, а не синхронизировать их вручную.

Сама платформа уже прошла сертификацию ФСТЭК и внесена в реестр отечественного ПО — это позволяет использовать её на объектах критической информационной инфраструктуры.