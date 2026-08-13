В техкомплексе по обработке стеклоотходов «Сибстекла» усовершенствовали процесс очистки воздуха
В технологическом комплексе по обработке стекольных отходов ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») установили новую систему пылеудаления, что позволило усовершенствовать процесс очистки воздуха.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») — один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор отходов стекла на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, имеет статус Амбассадора Стандарта общественного капитала бизнеса.
Трубы аспирации, соединяющиеся в магистральную трубу, подведены к местам пересыпки стеклоотходов, где образуется пыление. Система способна фильтровать 21 тыс. кубометров воздуха в час, улавливая до 99,9% взвешенных частиц.По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, качественная аспирация обеспечивает надежную и высокоточную работу фотосепараторов, анализирующих оптические характеристики отходов стекла, чтобы разделить их по цветам и убрать керамические включения: электронные компоненты сортировщиков чувствительны к пыли. Кроме того, улучшены условия труда сотрудников, задействованных в подготовке вторичного сырья для производства стеклотары.— Выбирая оборудование отдали предпочтение отечественному — оптимальному по соотношению технических характеристик и стоимости, импортные аналоги значительно дороже, — говорит Антон Мор. — Сегодня российские машиностроители готовы предложить эффективные решения, которые помогают стеклотарным заводам соблюдать экологические нормы в рамках перехода к экономике замкнутого цикла, в частности, увеличивая применение вторичных материальных ресурсов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- ООО «Сибирское стекло» при финансовой поддержке Альфа-Банк...меет официальный статус «Партнер национальных проектов России».
- В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», од...иальных ресурсов, а также ускоряют работу стеклоформующих машин (СФМ).
- В ООО «Сибирское стекло» подвели производственные ито...меет официальный статус «Партнер национальных проектов России».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0