В Нязепетровске Челябинской области открыли новый хирургический корпус больницы
В Нязепетровске завершено строительство четырехэтажного хирургического корпуса районной больницы. Новая инфраструктура позволила создать современные условия для пациентов и медицинского персонала, обновить оборудование и расширить возможности диагностики.
Новый хирургический корпус стал долгожданным объектом для Нязепетровска. Ранее отдельные подразделения районной больницы размещались в приспособленных помещениях, теперь же здесь создан современный медицинский комплекс с новой инфраструктурой и оборудованием. По своим возможностям учреждение фактически вышло на уровень медицинских организаций областного значения.
Новый корпус соединили теплыми переходами с основным и терапевтическим зданиями больницы. Это позволило объединить приемные покои, ранее находившиеся в разных корпусах, и обеспечить более удобное перемещение пациентов и работу персонала.
На первом этаже разместились детская поликлиника, стоматологическое отделение и отделение лучевой и функциональной диагностики. Детская поликлиника рассчитана на 50 посещений в смену и обслуживает около 3,5 тыс. детей. В стоматологии работают врач-стоматолог-терапевт и три зубных врача. Диагностическое отделение оснащено цифровым рентгеновским аппаратом на два рабочих места, маммографом, флюорографом, аппаратом УЗИ и двумя передвижными рентгеновскими установками.
В новом корпусе также разместились операционный блок с двумя операционными, реанимационное, гинекологическое и хирургическое отделения.
Перевод подразделений в новый корпус позволил освободить помещения в других зданиях больницы. Отделение скорой медицинской помощи переведено на первый этаж терапевтического корпуса, а освободившиеся площади планируется использовать для размещения коек сестринского ухода.
Также для удобства пациентов взрослую поликлинику соединили с больничным комплексом, а территорию благоустроили. Помещения на улицах Вайнера и Карла Либкнехта, которые больше не используются больницей, в дальнейшем будут переданы в собственность муниципалитета.
Автор фото — Наиль Фаттахов, АО «Обл-ТВ»
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