В Нязепетровске открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Уфу
Мост через Уфу соединяет два крупных района Нязепетровска — Центральный и Железнодорожный и является важной транспортной артерией.
Старый мост был построен в 1956 году, прослужил больше 60 лет и пришел в аварийное состояние. Проблемы стали очевидны к 2019 году, когда пешеходная секция отклонилась от основной части моста.
Реконструкция началась в 2023 году. Просто закрыть мост через Уфу на ремонт было нельзя — другого пути, чтобы попасть в центр, у жителей Железнодорожного района просто не было. Поэтому работы разделили на три этапа. Сначала подрядчик, филиал АО «Уралмостострой» «Мостотряд № 16», построил временный мост — его открытие состоялось 1 ноября 2023 года. После этого мостовики снесли старый мост и построили на его месте новый. Как рассказал директор И.А. Печёнкин, для строительства моста было возведено 7 монолитных опор, которые опираются на 126 буро-набивных свай, смонтировано 48 пролетных балок, в том числе 12 балок под железнодорожный переезд. Длина нового моста — 153,5 метра. На нем две полосы шириной по 3,5 метра для автомобилей, полоса безопасности, тротуар для пешеходов и железнодорожная часть. «Уверены, что новый мост будет служить жителям Нязепетровска долгие и долгие годы», — отметил Игорь Печёнкин.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 10 октября в Бакале открыли движение по новому путепроводу со&nbs...ash; но в итоге мост был закрыт для движения на долгие годы.
- В Нязепетровске 6 августа состоялось торжественное открытие физкультур...лощадки для бокса, волейбола и баскетбола, мини-футбола и шахмат.
- Строительство самой длинной и высокой эстакады в Челябинской обла...левое направление будущей трассы М-5 на третью и четвертую опоры.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0