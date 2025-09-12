Мост через Уфу соединяет два крупных района Нязепетровска — Центральный и Железнодорожный и является важной транспортной артерией.

Старый мост был построен в 1956 году, прослужил больше 60 лет и пришел в аварийное состояние. Проблемы стали очевидны к 2019 году, когда пешеходная секция отклонилась от основной части моста.

Реконструкция началась в 2023 году. Просто закрыть мост через Уфу на ремонт было нельзя — другого пути, чтобы попасть в центр, у жителей Железнодорожного района просто не было. Поэтому работы разделили на три этапа. Сначала подрядчик, филиал АО «Уралмостострой» «Мостотряд № 16», построил временный мост — его открытие состоялось 1 ноября 2023 года. После этого мостовики снесли старый мост и построили на его месте новый. Как рассказал директор И.А. Печёнкин, для строительства моста было возведено 7 монолитных опор, которые опираются на 126 буро-набивных свай, смонтировано 48 пролетных балок, в том числе 12 балок под железнодорожный переезд. Длина нового моста — 153,5 метра. На нем две полосы шириной по 3,5 метра для автомобилей, полоса безопасности, тротуар для пешеходов и железнодорожная часть. «Уверены, что новый мост будет служить жителям Нязепетровска долгие и долгие годы», — отметил Игорь Печёнкин.