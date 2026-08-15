В Санкт‑Петербурге построен новый детский сад на 120 мест
Во Фрунзенском районе Санкт‑Петербурга введен в эксплуатацию жилой комплекс «Куинджи» со встроенным детским садом. Объекту присвоен адрес: Тосина улица, 3 (он расположен рядом с Лиговским проспектом и ж/д станцией Боровая).
Для нужд детского сада выделена отдельная трехэтажная секция площадью 2,8 тыс. кв. м.
Детское образовательное учреждение рассчитано на 6 групп разного возраста — всего 120 детей. Для малышей предусмотрены игровые, спальни, универсальный зал для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты психолога и медиков, помещения для занятий в кружках.
Цветовая гамма помещений — светлая: желтый, лиловый, зеленый, оранжевый, голубой и розовый цвета. В основе дизайна изображения любимых героев мультфильмов, мягких игрушек и животных: Лев Бонифаций, медвежонок Умка, парящие какаду, жирафы, мартышки… По всему детскому саду используется образ плюшевого медвежонка — любимой детской игрушки.
Для прогулок предусмотрено отдельное безопасное пространство с игровыми комплексами, беседками и крупномерными хвойными деревьями — элементами природы в самом центре города.
Принять первых воспитанников детский сад сможет уже в 2027 году.
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