Компания «ТЕХНА» презентовала свое новое клеточное оборудование для бройлеров
Компания «ТЕХНА» представила новое клеточное оборудование, предназначенное для выращивания финального гибрида бройлеров.
Система создана на базе проверенного оборудования Automat, но отличается увеличенным размером ячейки. Ее ширина составляет 3000 мм, что в 2,5 раза больше стандартных решений, при глубине 1608 мм. Благодаря этому одна ячейка вмещает до 120 голов при массе птицы 2 кг, позволяя эффективно использовать производственные площади.
Оборудование может устанавливаться в 3 или 4 яруса. В конструкции применяются оцинкованные комплектующие из стали первого класса.
Полики размером 800×735 изготовлены из оцинкованной проволоки Ø 2 мм. Размер ячеек полика 25×16 мм обеспечивает эффективное удаление помета.
Базовая комплектация «ТЕХНА» включает системы кормления, поения, пометоудаления, прореживания и выгрузки птицы, а также микроклимата и внутриклеточного освещения.
Увидеть эту разработку для бройлеров можно будет на выставке «Агропродмаш 2026» с 28 сентября по 1 октября. Ждем вас на стенде 15С080 (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15).
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