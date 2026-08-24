Компания «ТЕХНА» представила новое клеточное оборудование, предназначенное для выращивания финального гибрида бройлеров.

Система создана на базе проверенного оборудования Automat, но отличается увеличенным размером ячейки. Ее ширина составляет 3000 мм, что в 2,5 раза больше стандартных решений, при глубине 1608 мм. Благодаря этому одна ячейка вмещает до 120 голов при массе птицы 2 кг, позволяя эффективно использовать производственные площади.

Оборудование может устанавливаться в 3 или 4 яруса. В конструкции применяются оцинкованные комплектующие из стали первого класса.

Полики размером 800×735 изготовлены из оцинкованной проволоки Ø 2 мм. Размер ячеек полика 25×16 мм обеспечивает эффективное удаление помета.

Базовая комплектация «ТЕХНА» включает системы кормления, поения, пометоудаления, прореживания и выгрузки птицы, а также микроклимата и внутриклеточного освещения.

Увидеть эту разработку для бройлеров можно будет на выставке «Агропродмаш 2026» с 28 сентября по 1 октября. Ждем вас на стенде 15С080 (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15).