Российский завод пищевого машиностроения выпустил оборудование для компании из Ирана

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«Кропоткинский завод МиССП» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») поставил в Иран специально разработанный автомат выдува ПЭТ тары объемом от 3 до 5 литров с производительностью до 2500 бутылок в час.

Иран является одной из крупнейших стран на Ближнем Востоке с растущей экономикой и активным промышленным сектором. В условиях усиливающейся конкуренции и стремительного развития технологий иранские компании стремятся модернизировать свое производство, внедряя современное оборудование для повышения эффективности и производительности. Одним из таких важных направлений является производство ПЭТ тары, которая широко используется в различных отраслях, включая пищевую, химическую и фармацевтическую промышленности.

С 2016 года завод МиССП активно экспортирует оборудование в Иран. За годы сотрудничества автоматы выдува предприятия прошли несколько этапов модернизации и адаптации. Был разработан новый дизайн оборудования, произошла доработка шкафа с электронными компонентами, кроме того, согласно пожеланиям заказчика, были модернизированы силовая установка и печь нагрева (некоторые модернизации впоследствии были применены в выпуске серийного оборудования). В 2022 году под техническое задание заказчика был разработан новый автомат выдува ПЭТ бутылок со вставной ручкой, а в 2023 году поступила новая задача на разработку автомата для выдува ПЭТ тары объемом 5 литров.

Для удовлетворения потребностей иранского заказчика был разработан новый автомат выдува ПЭТ тары, соответствующий следующим техническим требованиям:

● Объем выпускаемой тары: от 3 до 5 литров.

● Производительность: до 2500 бутылок в час.

● Сниженное энергопотребление.

● Надежность: применение электронных компонентов фирмы OMRON и пневматики фирмы FESTO.

● Качество продукции: обеспечение высокой точности и однородности готовых изделий.

● Гибкость производства: возможность быстрой перенастройки оборудования для выпуска тары разного объема.

Технологические особенности автомата

Автомат выдува ПЭТ тары был разработан с учетом всех технических требований заказчика и включает в себя следующие ключевые компоненты и технологии:

Современные пресс-формы

Использование высокоточных пресс-форм с дополнительным охлаждением для обеспечения точности и качества готовых изделий. Пресс-формы разработаны с учетом специфики производства тары объемом от 3 до 5 литров из преформ с малым весом.

Энергоэффективные компоненты

В автомате использованы современные энергоэффективные системы нагрева, что позволяет значительно снизить энергопотребление и уменьшить эксплуатационные расходы. Быстродействующие модули нагрева со встроенной функцией плавного разогрева и импульсная система нагрева печи обеспечивает низкое электропотребление и качественный нагрев преформ, а применение 3-х фазной системы питания ламп нагрева исключает возможные фазные перекосы в питающей сети и снижает общую потребляемую мощность автомата до 20%.

Адаптивная система управления

Автомат оснащен современной адаптивной системой управления с сенсорным интерфейсом, позволяющей легко настраивать параметры работы оборудования и контролировать процесс производства в режиме реального времени с терминала оператора.

Высокая производительность

Благодаря применению качественных комплектующих и передовых технологий, автомат способен выпускать до 2500 бутылок в час объемом 5 литров, что позволяет удовлетворить потребности крупных производственных предприятий.

Гибкость производства

Возможность быстрой перенастройки оборудования для выпуска тары разного объема позволит заказчику оперативно реагировать на изменения рыночного спроса.

Поставка специально разработанного автомата выдува ПЭТ тары в Иран является важным шагом на пути к модернизации технологического оборудования на предприятиях заказчика. Современное технологичное оборудование для выдува ПЭТ тары поможет клиентам в Иране укрепить свои позиции на рынке, улучшить качество продукции и снизить эксплуатационные расходы.

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