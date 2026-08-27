Завод «АСТ «Слон», выпускающий спецтехнику для разных отраслей промышленности, запустил в Миассе новую производственную площадку. Этим летом предприятие вступило в федеральный проект «Производительность труда» в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», поэтому технологический процесс сразу организовали по всем правилам бережливых технологий. Цех оснащён современным оборудованием, приобретённым на средства льготного займа, предоставленного компании Фондом развития промышленности Челябинской области (ФРП) в конце прошлого года. Участок сборки рассчитан на создание 10 единиц техники одновременно, что позволяет выпускать до 50 автоцистерн в месяц.

Производственные площади нового завода превышают 4000 кв. м, а общая территория занимает 3 га. Здесь предусмотрен полный цикл изготовления спецмашин, от подготовки металла и сварки до окраски, сборки, испытаний и финальной проверки качества. Для эффективной работы склады и стоянку готовой техники разместили на той же территории.

«Изначально производство у нас находилось в Златоусте, а головной офис — в Миассе, что создавало некоторые трудности. Благодаря финансовой поддержке регионального ФРП и советам эксперта федпроекта по грамотной организации конвейерного производства нам удалось не просто перенести мощности в Миасс, но построить здесь полноценный завод с оборудованием, позволяющим расширить ассортимент выпускаемой продукции. Раньше своими силами мы производили только автоцистерны круглого сечения — вакуумные и илососные машины. Теперь можем выпускать очень востребованные модели чемоданного и эллиптического сечения, которые используют для перевозки нефтепродуктов и технической воды», - рассказывает генеральный директор «АСТ «Слон» Юлия Призенцова.

Предприятие вложило в реализацию проекта более 18 млн рублей собственных средств, а на предоставленные Фондом 70 млн закупили станок лазерной резки листового металла и гибочный пресс.

«В отраслях, где требуется надежная спецтехника — от коммунальных служб до промышленных предприятий, — производители Челябинской области давно пользуются заслуженным уважением и доверием заказчиков. Ну, а сердцем южноуральского машиностроения, безусловно, является Миасс. Поэтому логично, что компания «Слон», выпускающая автоцистерны, в том числе, на базе шасси автозавода «УРАЛ», перенесла мощности именно сюда. И это отличный пример эффективности комплексного подхода к господдержке, позволяющей запускать новые производства даже в не самых благоприятных экономических условиях. Мы плотно взаимодействуем с коллегами и в федпроекте «Производительность труда», где скоро будем подводить итоги первого этапа работы, и по линии льготного заёмного финансирования. Уверен, наше сотрудничество продолжится», — говорит директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

На новой площадке завода «Слон» уже запущены ключевые производственные процессы:• участки заготовки, сварки и сборки;• дробеструйная и окрасочно-сушильная камеры;• склады запчастей, комплектующих и лакокрасочных материалов;• грузовая автомойка на два поста;• станция водоиспытания и калибровки автоцистерн;• стоянка шасси и готовых к отгрузке машин.

Такая организация производства позволяет обеспечивать максимальное качество и надежность на каждом этапе. Ведь выпускаемая миасским заводом спецтехника широко применяется на предприятиях нефтегазовой, горнодобывающей, коммунальной, строительной, сельскохозяйственной и обрабатывающей отраслей, а также используется аварийными службами и экологическими компаниями.