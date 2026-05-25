Колесо карьерного самосвала класса БелАЗ-75710 весит около 5,7 тонны — примерно как средний городской автобус. Даже у более распространённых карьерных машин масса одного колеса в сборе нередко достигает 3-4 тонн. Перекатить такое колесо ещё возможно, но точно установить его на ступицу вручную невозможно: без специального оборудования операция становится опасной для людей и техники.

На российских предприятиях для таких задач применяется специализированное оборудование — шинные манипуляторы . Один из таких образцов выпускает ИРМАШ: серия ШЗ предназначена для монтажа, демонтажа, транспортировки и точного позиционирования крупногабаритных колёс карьерной, строительной, горнодобывающей и специальной техники.

Для промышленности это не вспомогательная «удобная оснастка», а важный элемент безопасной эксплуатации тяжёлых машин. Когда речь идёт о колесе массой в несколько тонн, ошибка при установке может привести к повреждению ступицы, диска, шины или к травмам персонала.

Что делает шинный манипулятор

Шинный манипулятор серии ШЗ навешивается на вилочный или фронтальный погрузчик — технику, которая обычно уже есть на горнодобывающих и ремонтных предприятиях. Захват фиксирует шину по наружному диаметру, удерживает её в вертикальном положении и позволяет оператору точно совместить колесо со ступицей.

Оборудование применяется для нескольких операций:

— захвата крупногабаритной шины;— удержания колеса в вертикальном положении;— транспортировки по ремонтной зоне или площадке;— точного позиционирования относительно ступицы;— монтажа и демонтажа колёс карьерной и специальной техники.

Управление может быть ручным или дистанционным, с беспроводного пульта. Дистанционный вариант особенно важен при работе с тяжёлыми колёсами: оператор может контролировать процесс с безопасного расстояния и точнее видеть положение шины относительно ступицы.

Почему обычного крана недостаточно

На первый взгляд, поднять тяжёлое колесо можно краном или погрузчиком со стропами. Но при практической работе возникают проблемы, которые хорошо знакомы ремонтным службам.

Во-первых, колесо на стропах нестабильно. Оно раскачивается, может проворачиваться и уходить из нужной плоскости. При массе в несколько тонн даже небольшой перекос затрудняет установку и повышает риск повреждения резьбы, диска или борта шины.

Во-вторых, строповка не даёт точного позиционирования. Кран поднимает груз, но не обеспечивает удобный поворот, наклон и удержание колеса в нужном положении при совмещении со ступицей.

В-третьих, работа со стропами требует присутствия людей рядом с тяжёлым грузом. Именно в этой зоне возникают основные риски: защемление, срыв, падение колеса или неконтролируемое смещение.

Шинный манипулятор решает задачу иначе: он не просто поднимает колесо, а удерживает его как управляемый объект. Для ремонта тяжёлой техники это принципиальное отличие.

Линейка оборудования

Серия ШЗ рассчитана на разные типоразмеры шин — от сравнительно небольших колёс строительной техники до колёс сверхтяжёлых карьерных самосвалов.

Параметр ШЗ-2000 ШЗ-2500 ШЗ-3500 ШЗ-4000 ШЗ-4200 Диаметр шины, мм 800-2000 1000-2500 1200-3500 1500-4000 1500-4200 Грузоподъёмность захвата, т 1,5 2 4,5 7 11 Высота подъёма По параметрам базового погрузчика По параметрам базового погрузчика По параметрам базового погрузчика По параметрам базового погрузчика По параметрам базового погрузчика Тип базовой техники Вилочный или фронтальный погрузчик Вилочный или фронтальный погрузчик Вилочный или фронтальный погрузчик Вилочный или фронтальный погрузчик Вилочный или фронтальный погрузчик Управление Ручное или беспроводной пульт Ручное или беспроводной пульт Ручное или беспроводной пульт Ручное или беспроводной пульт Ручное или беспроводной пульт

Выбор модели зависит от двух основных параметров: наружного диаметра колеса и его массы в сборе с диском.

Для ориентира: у карьерных самосвалов грузоподъёмностью 90-130 тонн диаметр колеса может составлять около 2,9-3,1 метра. У машин грузоподъёмностью 180-220 тонн диаметр шин достигает примерно 3,7-4 метров. Для сверхтяжёлой техники применяются колёса диаметром более 4 метров.

Где применяется такое оборудование

Шинные манипуляторы востребованы там, где тяжёлая техника работает ежедневно и простой машины обходится дорого.

Основные сферы применения:

— угольные разрезы и карьеры;— горнодобывающие предприятия;— предприятия по добыче железной руды, меди, золота и других полезных ископаемых;— крупные строительные и инфраструктурные объекты;— ремонтные цеха и сервисные зоны;— специализированные предприятия по обслуживанию крупногабаритных шин.

В таких условиях шиномонтаж — регулярная операция технического обслуживания. Чем крупнее парк техники, тем выше значение механизации: оборудование должно не только ускорять работу, но и снижать риски для персонала.

Безопасность — главный аргумент

Шиномонтаж карьерной техники относится к числу наиболее опасных операций при обслуживании тяжёлых машин. Основные риски связаны с падением колеса, неконтролируемым смещением груза, защемлением конечностей и повреждением шины при неправильной установке.

Применение специализированного манипулятора уменьшает необходимость ручного позиционирования колеса. Оператор управляет процессом с пульта или с рабочего места, а само колесо удерживается захватом в контролируемом положении.

Это особенно важно для предприятий горнодобывающей отрасли, где требования промышленной безопасности являются частью ежедневной работы.

Отечественное оборудование для тяжёлой промышленности

Выпуск таких машин в России важен не только для отдельных ремонтных участков. Это пример того, как отечественное машиностроение закрывает практические задачи крупных промышленных предприятий: карьеров, разрезов, строительных организаций и сервисных служб.

Шинный манипулятор — не самый заметный вид техники на фоне самосвалов и экскаваторов, но без подобного оборудования невозможно организовать безопасное и производительное обслуживание тяжёлого парка.

Серия ШЗ производства ИРМАШ охватывает диапазон грузоподъёмности от 1,5 до 11 тонн и работает с шинами диаметром от 800 до 4200 мм. Такой диапазон позволяет подобрать оборудование как для строительной техники, так и для сверхтяжёлых карьерных машин.

Российская промышленность держится не только на крупных заводах и громких проектах, но и на таких инженерных решениях — конкретных, прикладных и необходимых в ежедневной работе.