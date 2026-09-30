В Сургуте открылась станция переливания крови

В Сургуте открылась новая станция переливания крови, что предоставляет жителям Югры дополнительные возможности для помощи нуждающимся. Площадь нового медучреждения увеличилась почти в четыре раза, что значительно повысило его пропускную способность: теперь за одну смену здесь могут принять более 120 человек. Суточный объём заготовки крови достигает 90 литров. На станции используется отечественное оборудование, которое создают при поддержке Кировского НИИ гематологии. Современные технологии, используемые на станции, включают рентгеновское облучение компонентов крови, что существенно повышает их безопасность. Также значительно расширены возможности хранения: мощность криобанка увеличена в три раза, что позволяет хранить региональные и стратегические запасы крови. Оптимизация пространства сделала процесс более комфортным для доноров, сократив время ожидания и улучшив удобство процедуры.