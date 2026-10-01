«Эффективный Элемент» запускает новую линейку смазочно-охлаждающих жидкостей серии MF

Компания «Эффективный Элемент» представляет новую линейку смазочно‑охлаждающих жидкостей серии MF — решение, созданное с учетом актуальных требований современной металлообработки.

В линейку вошли пять продуктов — EFELE MF 205 , EFELE MF 210 , EFELE MF 245 , EFELE MF 250 и EFELE MF 270 . Разнообразие составов позволяет подобрать оптимальный вариант для широкого спектра операций: от базового точения до глубокого сверления и шлифования. Продукты рассчитаны в том числе на обработку труднообрабатываемых сталей, титана и цветных сплавов.

Точность обработки, стабильность результата и стойкость режущего инструмента зависят не только от оборудования и оснастки, но и от правильно подобранной СОЖ. Учитывая эти требования, специалисты EFELE при разработке серии MF сделали акцент на балансе между технологической эффективностью и экономичностью.

Многолетний опыт компании в создании промышленных материалов позволил сформировать рецептуры, которые не просто обеспечивают необходимое качество обработки, но и помогают предприятиям рационально управлять затратами на расходные материалы.