В России возобновили производство спецтехники с краном-манипулятором ИФ 300
Российский кран-манипулятор ИНМАН ИФ 300 на полноприводном шасси вернули в серию, доработав конструкцию. Эта установка была разработана более 30 лет назад, и как оказалось, она востребована и в 2026 году — среди заказчиков в нефтегазовой и энергетической отраслях, где техника работает в удалённых районах, зачастую без развитой инфраструктуры. В начале октября 2026 года была сдана заказчику первая партия из 12 машин с ИФ 300 на борту.
Как сообщили представители крупнейшего российского предприятия по выпуску грузовых автомобилей (КАМАЗ), в новой серии машин с краноманипуляторной установкой ИНМАН ИФ 300 используется «классическое» шасси с колесной формулой 6×6 (КАМАЗ-43118) с 300-сильным отечественным дизельным двигателем. Краноманипуляторные установки производит компания «Палфингер Кран Рус», изготавливает надстройки, производит окончательную сборку и монтаж оборудования — «Завод СПЕЦМАШ».
Кран-манипулятор ИФ 300 был снова запущен в производство в связи с большой востребованностью у покупателей в отечественном адаптированном к экстремальным условиям оборудовании с большим запасом прочности. При этом установка была доработана под новую компонентную базу.
Согласно информации производителя, кран оснащён гидравлическими аутригерами, стрелой L-образного складывания и парой дополнительных опор для увеличения устойчивости под нагрузкой. Максимальный вылет стрелы составляет 8,5 метра, высота подъёма — 9,5 метров. Грузоподъёмность установки на шасси КАМАЗ-43118 достигает 8 тонн. Угол поворота колонны равен 390 градусам. Машина и оборудование на ней рассчитаны на работу при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия.
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