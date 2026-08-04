Краны-манипуляторы производства АО «ЧМЗ» — современные грузоподъемные машины с L-образной стрелой. Челябинский механический завод запустил серийное производство краноманипуляторных установок (КМУ) в 2025 году. Грузоподъемность КМУ Челябинец составляет от 8 до 10 тонн.

Факты о краноманипуляторных установках (КМУ) ЧЕЛЯБИНЕЦ:

1. Адаптация под шасси. Крано-манипуляторные установки КМ-206 ЧЕЛЯБИНЕЦ монтируются на бортовое шасси Урал/ КамАЗ (6×6, 6×4) или на седельный тягач Урал/ КамАЗ (6×6, 6×4). Такая гибкость позволяет заказчику подобрать конфигурацию под конкретные задачи — городская логистика, работа на удаленных объектах и др.

2. Подходят для жестких условий эксплуатации. Установка КМУ Челябинец проектируется с расчетом на российские реалии: перепады температур, бездорожье, интенсивные нагрузки. Так, в июле 2026 года Челябинский механический завод отгрузил КМ-206 Челябинец с алюминиевой бортовой платформой в Забайкальский край, где технику задействовали на удаленной локации в горно-добывающей сфере.

3. Удобство управления и безопасность. Системы управления краноманипуляторной установкой КМУ ЧЕЛЯБИНЕЦ ориентированы на снижение утомляемости оператора и повышение точности позиционирования груза. Например, оператор крана-манипулятора может управлять поворотной частью техники с верхнего пульта или дистанционно с радиопульта (с земли). Пяти- или шестисекционная телескопическая стрела обеспечивает максимальный вылет в рабочем состоянии до 19,4 метров (в зависимости от модели КМУ). Так, работая на КМУ 8 тонн с длиной стрелы 19, 8 метров оператор может разгружать длинномерные материалы, брать и ставить груз, не подъезжая вплотную к объекту, обслуживать большую зону без перестановки крана, работать через препятствия.

4. Функциональность и возможные опции КМУ ЧЕЛЯБИНЕЦ. По желанию заказчика производитель устанавливает на бортовой кран- манипулятор доп.оборудование для расширения спектра работ. Чаще всего краноманипуляторные установки КМ-206 оснащают бурильным оборудованием (гидровращатель+шнек), превращая кран-манипулятор в бурильно-крановую машину. Благодаря такой опции кран-манипулятор бурит ямы под столбы, заборы, опоры, готовит основания под сваи и фундаменты и т. д. Еще одна востребованная доп.опция — установка рабочей платформы на кран-манипулятор. Двухместная люлька превращает типовой кран-манипулятор в своего рода автовышку, которая поднимает людей и рабочее оборудование на высоту до 22 метров. Корзина монтажная для КМУ — востребованное оборудование для выполнения монтажных и ремонтных работ наверху, обслуживания линий связи и электропередач, для работы на инфраструктурных объектах (обслуживание мостов, путепроводов, вентиляционных коробов и др.).

5. Собственная разработка и локализация. Ключевые компоненты и конструкторские решения, которые применяются в установках КМУ, разработали специалисты Инженерного центра АО «ЧМЗ». Высокий уровень локализации делает технику предсказуемой в обслуживании и снижает зависимость от внешних поставок.

6. Сервисная поддержка и запчасти. Челябинский механический завод делает ставку на доступность сервиса: в 2026 году у АО «ЧМЗ» — более 100 сервисных центров, расположенных во всех регионах России. Развитая сеть партнеров, наличие запчастей означает для владельца КМУ ЧЕЛЯБИНЕЦ меньше простоев и понятную экономику владения техникой.