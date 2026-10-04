Как из одного Ту-214 сделать два: Самолет сертифицирован, но планы и реальность пока не совпадают

На фоне третьего собранного с начала 2026 года уже серийного МС-21-310 (еще до полного завершения сертификации) в Иркутске ситуация на Казанском авиазаводе с пассажирским самолетом Ту-214 движется медленно. В сентябре сообщалось, что первая в этом году машина переведена на летно-испытательную станцию, то есть собранный полностью новый борт поднимется в небо максимум до конца 2026-го. При этом Ту-214 уже сертифицирован, и по производственной программе на текущий год их должно быть 4, а на 2027 — уже 8.

Известное в Казани издание «БИЗНЕС Онлайн» еще 12 сентября 2026 года выдало основные подробности текущей ситуации с серийным производством Ту-214 на местном предприятии. Так, самолет, который построен первым по программе этого года, отправится в состав авиапарка МЧС России, причем кроме функций летающего пункта управления и связи он может при необходимости быть конвертирован в борт экстренной помощи и эвакуации людей. В связи с таким функционалом у машины интересная дальность — около 7300 километров. Далее казанские авторы рассказывают о следующих машинах: второй Ту-214 по программе 2026 года в середине сентября находился на окончательной сборке, а третий — на агрегатной.

Итого по данным сведениям можно предположить, что в активные работы идут в Казани на целых 3 самолетах — один готов и полетит до конца года, второй — могут поднять уже на рубеже 26-27 годов, а третий уже явно переходит на следующий год. В любом случае, с ранее озвученными официально планами 4 серийных Ту-214 в 2026-м и 8 — в 2027-м пока реальная картина расходится.

Но от желания манипулировать с цифрами отчетов никто не застрахован, и один Ту-214 в этом году можно легко превратить в два, если выдать ранее построенный и впервые полетевший в декабре 2025-го борт за машину, построенную в 2026-м: официально самолет сдали заказчику только в мае 2026-го. И если построенный в 2026-м году будет сдан заказчику именно в этом году. Как пишут в Казани, первый серийный новый пассажирский самолет для коммерческого перевозчика (авиакомпания «Ред Вингз» заказала 11 бортов) сдадут в 2027 году. И добавляют про формулировки и отчёты, что «Туполев» сформулировал ближайшие планы иначе: четыре машины «в плане производства на 2026 год», плюс задача — «запустить в производство на 2027-й 8 воздушных судов». То есть «план» и «запустить в производство», а не сдать заказчику. В общем, программа по Ту-214 в Казани пока это не большая серия как с МС-21 в Иркутске, а скорее попытка всё-таки выйти на серийное производство как таковое.

Дальше можно спорить, для чего вообще самолет столько «раскручивали» и вкладывали деньги в завод на техническое перевооружение. Периодически в авиационной сфере звучат предложения подключить Казанский авиазавод к программе МС-21, которая сейчас становится центральной для нашей гражданской авиапромышленности на ближайшие годы, а предприятие получило после 2022 года новое производственное оборудование. Конечно, хочется, чтобы «двести четырнадцатый» стал серийной машиной, но пока всё-таки более реальная судьба этого самолета — специальные авиаперевозки в авиационных отрядах Правительства РФ, МЧС и других силовых структур, а десяток машин в парке «Ред Вингз» это очень немного.

Единственный возможный путь запуска Ту-214 в нормальную серию — большой заказ на уровне крупного перевозчика вроде «Аэрофлота», который заказал уже в общей сложности 108 МС-21-310. Таким заказом для Казанского завода мог бы стать неоднократно упоминавшийся и обсуждавшийся — на 100 бортов для группы компаний S7, но вокруг него пока своя атмосфера, хотя разговоров было уже достаточно.